Wolverine'in İyileşme Özelliği Gerçek Oldu

Marvel'ın en ikonik karakterlerinden bir tanesi olan Wolverine'in iyileşebilme özelliği gerçek oldu. Amerikalı bilim insanları, kendi kendini iyileştirebilen bir malzeme geliştirmeyi başardıklarını açıkladılar.

California Üniversitesi bünyesinde araştırmalarına devam eden bir grup bilim insanı, suni kasları güçlendirmek için elektrikle aktive edilebilen, pilleri, elektronik cihazları ve robotları iyileştirmek için kullanılabilen, şeffaf, kendi kendini iyileştirecek, yüksek gerilebilir iletken materyal geliştirdiler.

Advanced Material dergisinde yayınlanan makale ile bilim dünyasına ilk kez duyurulan bu materyal, iyonları iletebilmesi ile ön plana çıkarıyor. Transparan, mekanik olarak gerilebilen ve kendini iyileştirebilen bu materyal, iyonları iletebilen ilk malzeme olmasıyla da dikkatleri çekiyor.

Oldukça geniş bir kullanım alanı olan bu malzemenin öncelikle robotlarda kullanılması ve mekanik bir arıza yaşayan robotların kendi kendine iyileşebilmesinin sağlanması amaçlanıyor. Dahası elektrikli arabalarda kullanılan lityum-iyon pillerin de yine bu malzemenin kullanılmasıyla ömürlerinin arttırılması planlanıyor.

Hemen aşağıda yer alan videoda, bilimadamlarının makas yardımıyla kestiği materyalin 24 saat içerisinde nasıl iyileştiğini izleyebilirsiniz. Önümüzdeki yıllarda hayatımızın bir parçası olması muhtemel olan o materyali anlatan makaleye ise bu adresten ulaşmanız mümkün.

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