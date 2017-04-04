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WoM - World Of Math
TamindirMobilEğitimWoM - World Of Math - Android Için Formül Uygulaması

WoM - World Of Math

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
WoM - World Of Math
WoM - World Of Math
WoM - World Of Math

Aradığınız matematik ve geometri formüllerine hızlıca ulaşın

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

WoM - World Of Math, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir formül uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Matematik ve geometri formüllerini içeren uygulama ile ayrıntılı konu anlatımlarına da sahip olabiliyorsunuz.

Kamsamlı bir konu anlatım uygulaması olan World Of Math, neredeyse tüm konuların formülleriin barındıran işlevsel bir uygulamadır. LYS, YGS, ALES, KPSS ve DGS gibi sınavları kapsayan tüm konuları bulabileceğiniz uygulama ile konu başlıklarına göre ufak anlatımlara da sahip olabiliyorsunuz. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan uygulama ile formüllerin ayrıntılı açıklamalarına da sahip olabiliyorsunuz. Sınavlara hazırlık ve okula destek olması amacıyla geliştirilen uygulama her öğrencinin telefonunda mutlaka olması gereken bir uygulamadır. Oldukça basit bir kullanımı bulunan World Of Math, aynı zamanda değişen müfredatlara da uyum sağlayarak sürekli güncelleniyor. Ayrıca favori formüllerinizi de belirleyebilir ve hızlıca aradığınız formüle ulaşabilirsiniz.

Telefonu dikey ya da yatay olarak kullanım imkanı sunan World Of Math, basit yapısıyla da ilgi çekiyor. Mantık, sayılar, rasyonel sayılar, denklemler, mutlak değer, üslü sayılar, köklü sayılar, oran orantı, problemler, kümeler, logaritma, trigonometri, diziler seriler, türev, integral ve daha pek çok konuyu bulabileceğiniz World Of Math'ı mutlaka denemelisiniz.

World Of Math uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Doğan Apps
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