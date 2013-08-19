Eğer video dönüştürmeyi ve video düzenleme, video kesme, video kırpma, video birleştirme, video efekti ekleme gibi işlemleri bir arada yapmak isterseniz Wonderfox HD Video Converter Factory Pro bütün bu özellikleri bir arada bulunduran bir gelişmiş yazılım paketidir.

İleri seviye HD video dönüştürme teknolojisine sahip Wonderfox HD Video Converter Factory Pro kullanıcılara standart çözünürlükteki videolardan HD kalitede videolar hazırlama imkanı vermektedir. Program aynı işlemin tersini de yapabilmektedir. Wonderfox HD Video Converter Factory Pro ile elinizdeki HD videoların boyutunu azaltarak HD videolarınızdan standart çözünürlükte videolar yaratabilirsiniz.

Wonderfox HD Video Converter Factory Pro hızlı dönüştürme teknolojisi ile işlemlerinizi oldukça kısa bir süre içerisinde gerçekleştirmektedir. Nvidia CUDA, Intel Core ve AMD'nin altyapılarını arkasına alan Wonderfox HD Video Converter Factory Pro bilgisayarınızı oldukça verimli kullanmaktadır. Wonderfox HD Video Converter Factory Pro ile toplu dönüştürme işlemi gerçekleştirerek aynı anda çok sayıda videoyu dönüştürebilir, zamandan kazanabilirsiniz.

100'den fazla video formatını destekleyen Wonderfox HD Video Converter Factory Pro M2TS, MKV, AVCHD, HDTV BDAV ve MPEG-TS formatlarını farklı formatlara dönüştürebilmektedir. Mobil cihazlara ve konsollara özel profiller sayesinde birkaç tıklama ile bu cihazlarınızla uyumlu videolar hazırlayabilirsiniz. Wonderfox HD Video Converter Factory Pro video dönüştürme işlemi sırasında altyazıları koruyabilmekte, dilediğiniz altyazı ve ses dilini seçmenize imkan vermektedir.

Videolardan görüntü yakalama özelliğine sahip Wonderfox HD Video Converter Factory Pro yaptığınız işlemler sırasında size küçük önizlemeler gösterir. Böylece video düzenleme işlemleriniz sırasında bu değişikliklerin nasıl görüneceği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Videoların kenarlarını veya belirleyeceğiniz kesimlerini kırpabilir, videoları keserek farklı klipler oluşturabilir, farklı videoları birbirine ekleyerek birleştirebilir, temel renk ayarlarını değiştirip bulanıklaştırma ve mozikleme gibi video efektleri ekleyebilirsiniz.

Eğer video ile ilgileniyorsanız Wonderfox HD Video Converter Factory Pro bilgisayarınızda yüklü olması gereken başarılı bir uygulamadır.