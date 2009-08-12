?     Geri Bildirim
WordPress Türkçe
TamindirWindowsGeliştirici AraçlarıWeb AraçlarıHazır Scriptler Ve ArşivlerWordPress Türkçe - Ücretsiz Blog Sistemi

WordPress Türkçe

4.7.2
WordPress Türkçe İndir Hemen İndir

8.78 MB
Editör Puanı: 5/5
5

3 Kullanıcı: 4.3/5

4.3
WordPress Türkçe
WordPress Türkçe
WordPress Türkçe
WordPress Türkçe
WordPress Türkçe
Can Çevrim Son güncelleme 1 saat önce

Dünya üzerinde en çok kullanılan hazır içerik yönetim sistemlerinin başında gelen Wordpress sayesinde kısa süre içerisinde kendinize ait bir web sitesi veya blog oluşturarak yayına alabilirsiniz. Ücretsiz olarak dağıtılan ve açık kaynak kodlu bir içerik yönetim sistemi olan Wordpress sürekli olarak geliştirilmektedir.

Wordpress'in açık kaynak kodlu olmasının en güzel yanı dünya üzerinde sistemi kullanmakta olan tüm kullanıcıların geliştirme işlemlerine katkıda bulunabilmeleridir ve geniş bir topluluğun kullanıcıları tarafından yine topluluk kullanıcıları için geliştirilmekte ve desteklenmekte olmasıdır.

Birçok kullanıcının WordPress'i tercih etmesinin en büyük nedeni içerik sisteminin kullanıcıların istekleri doğrultusunda inanılmaz şekilde özelleştirilebilir olmasıdır. Öyle ki Wordpress için hazırlanmış olan hazır eklentiler ve temalar sayesinde kullanıcılar saniyeler içerisinde kendi sitelerine yeni özellikler katabilirler veya yeni bir görünüm verebilirler.

Bunun dışında Wordpress'i çekici kılan bir diğer özelliği de inanılmaz derecede kolay kurulabilmesi ve kolayca internet üzerinde yayına alınabilmesidir. Dakikalar içerisinde kurabileceğiniz Wordpress sayesinde hemen içeriklerinizi hazırlayarak web siteniz üzerinde yayınlamaya ve kullanıcılarla paylaşmaya başlayabilirsiniz.

Sonuç olarak sizler de bir web sitesi veya kendinize ait kişisel blog sayfasına sahip olmak istiyorsanız, dünya üzerinde en çok kullanılmakta olan blog sistemlerinin başında gelen Wordpress'i deneyebilirsiniz.

WordPress Türkçe için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Geçen Hafta / Toplam:
9 / 29,718
İşletim Sistemi:
Windows
Üretici:
WordPress

Hazır Scriptler ve Arşivler Popülerleri

  1. WordPress Türkçe
    WordPress TürkçeÜcretsiz Blog Sistemi
  2. PHP-Nuke
    PHP-NukeÜcretsiz Portal Kurulumu
  3. Blogsa
    BlogsaÜcretsiz ve Türk Yapımı .Net ve C# Blog Sistemi
  4. Flash Hit Counter
    Flash Hit Counter
  5. Hjava Menu Applet 1.1
    Hjava Menu Applet 1.1