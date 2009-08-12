Dünya üzerinde en çok kullanılan hazır içerik yönetim sistemlerinin başında gelen Wordpress sayesinde kısa süre içerisinde kendinize ait bir web sitesi veya blog oluşturarak yayına alabilirsiniz. Ücretsiz olarak dağıtılan ve açık kaynak kodlu bir içerik yönetim sistemi olan Wordpress sürekli olarak geliştirilmektedir.

Wordpress'in açık kaynak kodlu olmasının en güzel yanı dünya üzerinde sistemi kullanmakta olan tüm kullanıcıların geliştirme işlemlerine katkıda bulunabilmeleridir ve geniş bir topluluğun kullanıcıları tarafından yine topluluk kullanıcıları için geliştirilmekte ve desteklenmekte olmasıdır.

Birçok kullanıcının WordPress'i tercih etmesinin en büyük nedeni içerik sisteminin kullanıcıların istekleri doğrultusunda inanılmaz şekilde özelleştirilebilir olmasıdır. Öyle ki Wordpress için hazırlanmış olan hazır eklentiler ve temalar sayesinde kullanıcılar saniyeler içerisinde kendi sitelerine yeni özellikler katabilirler veya yeni bir görünüm verebilirler.

Bunun dışında Wordpress'i çekici kılan bir diğer özelliği de inanılmaz derecede kolay kurulabilmesi ve kolayca internet üzerinde yayına alınabilmesidir. Dakikalar içerisinde kurabileceğiniz Wordpress sayesinde hemen içeriklerinizi hazırlayarak web siteniz üzerinde yayınlamaya ve kullanıcılarla paylaşmaya başlayabilirsiniz.

Sonuç olarak sizler de bir web sitesi veya kendinize ait kişisel blog sayfasına sahip olmak istiyorsanız, dünya üzerinde en çok kullanılmakta olan blog sistemlerinin başında gelen Wordpress'i deneyebilirsiniz.