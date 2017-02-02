?     Geri Bildirim
WorkeMon
TamindirMobilOyunlarSimülasyonWorkeMon - Android İş Simülasyonu Oyunu

WorkeMon

(Android)
WorkeMon İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
WorkeMon
WorkeMon
WorkeMon
WorkeMon
WorkeMon

Zengin babanızdan miras kalan bir şirketi çalıştırıyorsunuz.

Erkan Calp Son güncelleme 3 saat önce

WorkeMon, retro görsellere sahip iş simülasyonu oyunu. Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz oyunda babanızdan miras kalan dünyanın en değerli şirketlerinden birinin başına geçiriliyorsunuz. CEO pozisyonunda çalıştığınız şirkette amacınız dünyanın en iyisi olarak kalmak. Bir yandan da çocukluk hayaliniz olan dünyanın en iyi Pokemon antrenörü olmak için çalışıyorsunuz.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan babanızın kurduğu bir şirket olan Gold Spoon Group’un yeni CEO’su olarak sizi oldukça zorlu, yorucu bir süreç bekliyor. Genç yaşta şirketin başına geçip yönetmeye başlıyorsunuz. Babanızın vefat etmesiyle iş hayatının zorluklarıyla tanışıyorsunuz. Şirket yönetimi tamamen sizde olduğundan, değerli şirketinizde çalışan yüzlerce çalışanınızı sürekli kontrol etmekten yeni bağlantılar ayarlamaya derken hayatınız iş oluyor. Boş zamanınız kalırsa da Pokemon antrenörlüğü yapıyorsunuz.

Eski stil grafik, ses ve oynanışa sahip iş simülasyonu WorkeMon, öğretici bölümü hariç güzel bir mobil oyun. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz.

WorkeMon için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
QuickTurtle Co., Ltd.
WorkeMon QR Kodu Okutarak İndir

Simülasyon Popülerleri

  1. Hay Day
    Hay DayAndroid için Sanal Çiftlik Oyunu
  2. Farming Simulator 14
    Farming Simulator 14Android için Tarla Sürme Simülasyonu
  3. FarmVille 2
    FarmVille 2Android için Çiftlik Kurma Oyunu
  4. Farming Simulator 16
    Farming Simulator 16Android için Çiftlik Simülatörü
  5. Truck Simulator USA
    Truck Simulator USAAndroid için Kamyon Simülatörü

WorkeMon Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster