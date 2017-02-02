WorkeMon, retro görsellere sahip iş simülasyonu oyunu. Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz oyunda babanızdan miras kalan dünyanın en değerli şirketlerinden birinin başına geçiriliyorsunuz. CEO pozisyonunda çalıştığınız şirkette amacınız dünyanın en iyisi olarak kalmak. Bir yandan da çocukluk hayaliniz olan dünyanın en iyi Pokemon antrenörü olmak için çalışıyorsunuz.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan babanızın kurduğu bir şirket olan Gold Spoon Group’un yeni CEO’su olarak sizi oldukça zorlu, yorucu bir süreç bekliyor. Genç yaşta şirketin başına geçip yönetmeye başlıyorsunuz. Babanızın vefat etmesiyle iş hayatının zorluklarıyla tanışıyorsunuz. Şirket yönetimi tamamen sizde olduğundan, değerli şirketinizde çalışan yüzlerce çalışanınızı sürekli kontrol etmekten yeni bağlantılar ayarlamaya derken hayatınız iş oluyor. Boş zamanınız kalırsa da Pokemon antrenörlüğü yapıyorsunuz.

Eski stil grafik, ses ve oynanışa sahip iş simülasyonu WorkeMon, öğretici bölümü hariç güzel bir mobil oyun. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz.