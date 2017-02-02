WorkeMon(iOS)
Zengin bir CEO'nun hayatını yaşayın.
WorkeMon, zengin bir CEO’nun hayatını sürdüğümüz iş simülasyonu oyunu. Babamızdan miras kalan şirketin başındaki isim olarak gecemizin gündüzümüze karışacağı günler bizleri bekliyor. Hayatımızın işten ibaret olacağı uzaktan güzel görünen, yoğun tempolu iş hayatıyla genç yaşta tanışmanın da zorluklarını deneyimliyoruz. Hem iPhone hem de iPad'de oynanabilen oyun, uzun oynanış süresi sunuyor.
Retro – eski stil grafiklere, ses ve oynanış stiline sahip iş simülasyonunda bir yandan dünyanın en zengin insanlarından biri olan babamızdan kalan şirketi yönetirken diğer yandan Pokemon tutkunu olarak dünyanın en iyi Pokemon antrenörü olmak için çalışıyoruz. Diğer CEO’lardan farklı tek yönümüz de bu.
Oldukça uzun, sıkıcı geçen öğretici bölümü içeren simülasyon oyununun Türkçe dil desteği sunmaması da kötü olmuş. Bolca diyalogların geçtiği bir oyun ve seçimleriniz doğrudan iş hayatınızı etkiliyor. Bu bağlamda İngilizce seviyenizin iyi olması oyunu anlayarak oynamanız açısından gerekli.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- QuickTurtle Co., Ltd.
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WorkeMon Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı