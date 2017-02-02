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WorkeMon
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WorkeMon

(iOS)
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180 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
WorkeMon
WorkeMon
WorkeMon
WorkeMon
WorkeMon

Zengin bir CEO'nun hayatını yaşayın.

Erkan Calp Son güncelleme 4 saat önce

WorkeMon, zengin bir CEO’nun hayatını sürdüğümüz iş simülasyonu oyunu. Babamızdan miras kalan şirketin başındaki isim olarak gecemizin gündüzümüze karışacağı günler bizleri bekliyor. Hayatımızın işten ibaret olacağı uzaktan güzel görünen, yoğun tempolu iş hayatıyla genç yaşta tanışmanın da zorluklarını deneyimliyoruz. Hem iPhone hem de iPad'de oynanabilen oyun, uzun oynanış süresi sunuyor.

Retro – eski stil grafiklere, ses ve oynanış stiline sahip iş simülasyonunda bir yandan dünyanın en zengin insanlarından biri olan babamızdan kalan şirketi yönetirken diğer yandan Pokemon tutkunu olarak dünyanın en iyi Pokemon antrenörü olmak için çalışıyoruz. Diğer CEO’lardan farklı tek yönümüz de bu.

Oldukça uzun, sıkıcı geçen öğretici bölümü içeren simülasyon oyununun Türkçe dil desteği sunmaması da kötü olmuş. Bolca diyalogların geçtiği bir oyun ve seçimleriniz doğrudan iş hayatınızı etkiliyor. Bu bağlamda İngilizce seviyenizin iyi olması oyunu anlayarak oynamanız açısından gerekli.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
QuickTurtle Co., Ltd.
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