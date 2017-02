World of Warcraft Gold'ları Diğer Blizzard Oyunlarında Kullanılabilecek

World of Warcraft'ın 13 yıllık geçmişi olduğunu biliyoruz. O dönemden beri yığınla gold biriktirdiğinizi düşünürsek, şimdi sizinle çok işinize yarayacak bir bilgi paylaşacağız. Çok uzun zaman önce, oyuncuların WoW Tokens adı verilen ürünleri satın almasına izin veren Blizzard, bu özelliği genişletmeye karar verdi. WoW aboneliğinizi oyun içi goldlarla ödemenize izin veren şirket, şimdi Wow Token özelliğinin kapsamını genişletiyor ve diğer Blizzard oyunları için kullanma imkanı veriyor.

Aşağıda sizinle paylaştığımız yeni Blizzard videosuna göre, yakında Wow Tokens özelliği ile oyun zamanı ve Battle.Net kredisi kazanma imkanınız olacak. Oyun içi paralarınızı Battle.net kredisine dönüştürmeyi seçerseniz, kullandığınız her Token için hesabınıza 15 dolar yüklenecek.

Bu işlem aracılığıyla, World of Warcraft altını kullanarak diğer Blizzard oyunlarında bulunan içerikleri satın alabilirsiniz. Hearthstone paketleri, Overwatch'un loot box'ları ya da Heroes of the Storm içerikleri almak isteyenler için yeni bir fırsat doğdu denebilir. Blizzard şimdilik Diablo 3 ve Starcraft 2'yi bundan ayrı tutuyor. Çünkü bunların da dahil olabilmesi için bir tür mikro işlem altyapısına ihtiyaç duyuyor.

Oyun içi goldlarınız güçlüyse, bunu gerçek dünyada nakite çevirmek istiyorsanız, Blizzard'ın genişletmiş olduğu Wow Token özelliğini denemek için iyi bir zamanlama oldu diyebiliriz. Oyunda uzman olanların gold sıkıntısı çekmeyeceği düşünüldüğünde, onlar için gün doğdu da denebilir.

