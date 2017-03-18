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18 Mart
Wrecked (Island Survival Sim)
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Wrecked (Island Survival Sim)

(Android)
Wrecked (Island Survival Sim) İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Wrecked (Island Survival Sim)
Wrecked (Island Survival Sim)
Wrecked (Island Survival Sim)
Wrecked (Island Survival Sim)

Wrecked (Island Survival Sim)'de vahşi doğada hayatta kalmak için çabalıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Wrecked (Island Survival Sim) eğer sürükleyici bir macera yaşamak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir mobil hayatta kalma oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Wrecked (Island Survival Sim)'de bir gemi kazansından sonra gemisi batan ve kendini bir adada sahile vurmuş bir şekilde bulan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Yanımızda hiçbir eşya veya araç olmadığı için adayı dolaşarak ihtiyaç duyacağımız eşyaları ve kaynakları toplamamız, kendi silahlarımızı ve araçlarımızı inşa etmemiz gerekiyor.

Wrecked (Island Survival Sim)'de adanın 10 farklı bölgesini keşfedebiliyoruz. Bu 10 bölgede bizi farklı tehditler bekliyor. Kaplanlar gibi vahşi hayvanların yanısıra onlardan da vahşi olan insanlar işleri karıştırıyor. Oyunda sağlığımıza dikkat etmenin yanısra uyuyarak kahramanımızın enerjisini dengede tutmamız gerekli.

2 boyutlu grafiklere sahip olan Wrecked (Island Survival Sim) biraz ilginç kontrollere sahip.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
MDickie
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