Wrecked (Island Survival Sim) tropik bir adada geçen sürükleyici bir maceraya atılmak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir mobil hayatta kalma oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Wrecked (Island Survival Sim)'de okyanusun ortasında gemisi batan ve okyanusta sürüklenerek bir adada sahile vuran bir kahramanın yerine geçiyoruz. Gözlerimizi açtığımızda medeniyetten çok uzakta olduğumuzu anlıyoruz. Bunun yanısıra adada yalnız olmadığımızı, adanın vahşi hayvanlarla dolu olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu vahşi hayvanlardan da tehlikeli olabilen insanlar hayatta kalma şansımızı düşürüyorlar. Bütün bu engellerle mücadele ederek zoru başarmak bizim elimizde.

Wrecked (Island Survival Sim) 2 boyutlu bir görünüme sahip. Oyunda ekranda yatay olarak ilerleliyoruz. Adayı keşfederek farklı kaynakları ve eşyaları bulmamız, bu kaynak ve eşyaları birleştirerek hayatta kalmamızı sağlayacak silah ve araçları, suda yolculuk etmemizi mümkün kılacak sal gibi taşıtları inşa etmemiz gerekmekte. Karşımıza kaplanlar ve diğer yırtıcı hayvanların yanısıra tehlikeli yerliler ve korsanlar da çıkmakta.

Wrecked (Island Survival Sim)'de keşfedilecek 10 farklı böge bizi bekliyor. Maceramızda sağlığımızın yanısıra uyku durumumuza dikkat etmemiz, enerjimizi korumamız gerekli.