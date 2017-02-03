WWE Champions oyunculara favori Amerikan Güreşi kahramanlarını farklı bir şekilde güreştirme imkanı veren bir taş eşleştirme oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir Amerikan Güreşi oyunu olan WWE Champions'da favori kahramanımızı seçiyoruz ve ringe çıkarak rakiplerimize meydan okuyoruz. WWE tarihinde ses getirmiş, Dwayne "The Rock" Johnson, John Cena, Undertaker gibi kahramanlar oyunda yer alıyor. Kahramanımızı seçtikten sonra ise taşları birleştirerek rakiplerimizle güreşiyoruz.

WWE Champions'da aynı renkte 3 taşı birleştirerek gireşçilerimizin farklı hareketler gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Oyun bu anlamda Candy Crush Saga benzeri bir oynanış sunuyor. Buna ek olarak oyunda RPG öğeleri de yer alıyor. Oyunda maçları kazandıkça güreşçilerimizi geliştirebiliyor ve daha güçlü hale getirebiliyoruz.

WWE Champions'da kilidini açabileceğiniz çok sayıda ünlü Amerikan Güreşi kahramanı yer alıyor. Dilerseniz oyunda arkadaşlarınıza katılabiliyor ve diğer oyuncularla karşılaşmalar yapabiliyorsunuz.