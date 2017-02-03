WWE Champions(iOS)
WWE Champions'da favori güreşçilerinizi seçerek ringe çıkıyorsunuz
WWE Champions, içerisinde Candy Crush Saga oyunlarındaki oynanış yapısını Amerikan Güreşi ile birleştiren bir mobil taş eşleştirme oyunu olarak tanımlanabilir.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir Amerikan Güreşi oyunu olan WWE Champions'da bulmaca çözme yeteneklerimizi konuşturarak gireşleri kazanmaya çalışıyoruz. Oyunda bize Dwayne "The Rock" Johnson, Undertaker ve John Cena gibi ünlü WWE kahramanlarıyla ringe çıkabiliyor ve rakiplerimizle kapışabiliyoruz.
WWE Champions'da kahramanımızın belli hareketleri gerçekleştirebilmesi için oyun tahtası üzerinde yer alan aynı renkte 3 taşı yan yana getirmeniz gerekiyor. Taşları birleştirdikçe kombolar yapabiliyoruz. Oyunda RPG elementleri de yer alıyor. Maçları kazanarak güreşçilerimizi geliştirebilmekteyiz.
WWE Champions kilidi açılacak birçok ünlü Amerikan Güreşi kahramanına yer veriyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Scopely
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WWE Champions Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı