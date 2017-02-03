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WWE Champions
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WWE Champions

(iOS)
WWE Champions İndir Hemen İndir

133 MB
Editör Puanı: 4/5
4
WWE Champions
WWE Champions
WWE Champions
WWE Champions
WWE Champions

WWE Champions'da favori güreşçilerinizi seçerek ringe çıkıyorsunuz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

WWE Champions, içerisinde Candy Crush Saga oyunlarındaki oynanış yapısını Amerikan Güreşi ile birleştiren bir mobil taş eşleştirme oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir Amerikan Güreşi oyunu olan WWE Champions'da bulmaca çözme yeteneklerimizi konuşturarak gireşleri kazanmaya çalışıyoruz. Oyunda bize Dwayne "The Rock" Johnson, Undertaker ve John Cena gibi ünlü WWE kahramanlarıyla ringe çıkabiliyor ve rakiplerimizle kapışabiliyoruz.

WWE Champions'da kahramanımızın belli hareketleri gerçekleştirebilmesi için oyun tahtası üzerinde yer alan aynı renkte 3 taşı yan yana getirmeniz gerekiyor. Taşları birleştirdikçe kombolar yapabiliyoruz. Oyunda RPG elementleri de yer alıyor. Maçları kazanarak güreşçilerimizi geliştirebilmekteyiz.

WWE Champions kilidi açılacak birçok ünlü Amerikan Güreşi kahramanına yer veriyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Scopely
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