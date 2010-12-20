WYSIWYG Web Builder11.6.3
WYSIWYG Web Builder, temel internet siteleri oluşturmak için bilinmesi gereken kodlama dili olan HMTL'e gerek kalmaksızın, her seviyede kullanıcının internet sitesi oluşturabilmesini sağlıyor.
Birkaç fare ve klavye hareketiyle, sürükle bırak mantığıyla çalışan WYSIWYG Web Builder ile herkes internet sitesi oluşturabilir.
WYSIWYG Web Builder'in bünyesinde yer alan hazır temalardan yola çıkarak, bu temaları istediğiniz gibi düzenleyebilir ve bir internet sitesi oluşturabilirsiniz.
WYSIWYG Web Builder'ın Bazı Temel Özellikleri:
- HTML bilgisi gerektirmez.
- Tablo oluşturulabilir.
- Form oluşturulabilir.
- Site yönetimi kolaydır.
- JAVA, Flash, Windows Media, YouTube, Flash Video, Quicktime, Real Audio ve medya eklentilerini destekler.
- Javascript kullanımına izin verir.
- Sitede yer alacak görsellere çeşitli özellikler atanabilir.
- Font, renk, boyut düzenlemeleri yapılabilir.
- Geniş tema desteği.
WYSIWYG Web Builder programını Türkçe kullanmak için buradan Türkçe dil paketini indirebilirsiniz.
-
WYSIWYG Web Builder 10.3.1 için Ziyaretçi dedi ki;
merhaba siteyi hem türkçe hem ingilizce olarak tasarlayabilirmiyim acaba
?
-
WYSIWYG Web Builder için yorumcu dedi ki;
Yaaaaaa yok windows 8de acayip bir sey anlamadimbe n bu uygulama icin bilgisayar aldim. Daha sifir bilgisayr coktu eski bilgisayarimda mukemmel calisiyodu icine vurus atmislar
-
WYSIWYG Web Builder 10.2 için Kahv6 dedi ki;
Türkçe dil paketini indiremiyorum yardımcı olurmusunuz link kırık galiba
-
5- WYSIWYG Web Builder 10.0.1 için mustafa_1515 dedi ki;
Bu site (TAMİNDİR) çok güzel gerçekten bennim en çok ve tek kullandığım en güzel siteArtı Yönleri: Programın kullanılması çok kolay Eksi Yönleri: deneme sürümü olması
-
WYSIWYG Web Builder 10.0.1 için eren güler dedi ki;
deneme sürümü dikkat sonra açılmıyor demeyinArtı Yönleri: oyun vb eklenilebiliyor Eksi Yönleri: yok
- Lisans:
- Deneme Sürümü
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 34 / 49,217
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win8.1
- Üretici:
- Pablo Software Solutions
Web Dizayn Araçları Popülerleri
- Web Page MakerWeb Sitesi Oluşturma Programı
- Adobe FireworksProfesyonel Web Tasarım Programı
- Adobe Dreamweaver CCProfesyonel Web Tasarım ve Geliştirme Programı
- WYSIWYG Web Builderİnternet Sitesi Yapma Programı
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı