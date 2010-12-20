WYSIWYG Web Builder, temel internet siteleri oluşturmak için bilinmesi gereken kodlama dili olan HMTL'e gerek kalmaksızın, her seviyede kullanıcının internet sitesi oluşturabilmesini sağlıyor.

Birkaç fare ve klavye hareketiyle, sürükle bırak mantığıyla çalışan WYSIWYG Web Builder ile herkes internet sitesi oluşturabilir.

WYSIWYG Web Builder'in bünyesinde yer alan hazır temalardan yola çıkarak, bu temaları istediğiniz gibi düzenleyebilir ve bir internet sitesi oluşturabilirsiniz.

WYSIWYG Web Builder'ın Bazı Temel Özellikleri:

HTML bilgisi gerektirmez.

Tablo oluşturulabilir.

Form oluşturulabilir.

Site yönetimi kolaydır.

JAVA, Flash, Windows Media, YouTube, Flash Video, Quicktime, Real Audio ve medya eklentilerini destekler.

Javascript kullanımına izin verir.

Sitede yer alacak görsellere çeşitli özellikler atanabilir.

Font, renk, boyut düzenlemeleri yapılabilir.

Geniş tema desteği.

WYSIWYG Web Builder programını Türkçe kullanmak için buradan Türkçe dil paketini indirebilirsiniz.