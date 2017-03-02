Xbox İçin Artık Herkes Oyun Geliştirebilecek

Microsoft bugün, herhangi bir oyun geliştiricisinin, bir şirkete bağlı kalmadan Xbox platformunda oyunlar geliştirmesine ve satmasına izin vermek için yeni bir girişim başlattığını duyurdu. Bir süredir deneme aşamasında olan bu uygulamayla birlikte, Microsoft Xbox platformundaki oyun sayısının hızla artması bekleniyor.

Xbox için oyun yapmak isteyen geliştiriciler artık daha serbest hareket edebilecekler. Oyun geliştirebilmek için bazı şartları uygulaması gereken yapımcılar, bunları kabul edip yerine getirdikten sonra oyunlarını satabilecekler. Birincisi, yapılacak olan oyunun Universal Windows App, yani tüm Windows cihazlarında çalışabilir olması gerekiyor. Microsoft, sadece Xbox One değil herhangi bir Windows 10 cihazında da oyunların açılabilmesini amaçlıyor. İkincisi Microsoft, "zararlı veya uygunsuz içerik" varsa oyunu platformdan kaldırma hakkını saklı tutuyor. Bunu da devletlerle başı belaya girmesin diye istiyor gibi görünüyor.

Programa katılmak isteyenler bir defaya mahsus olmak üzere 20 dolardan 100 dolara kadar bir ücret ödemek zorunda kalacak. ID@Xbox programının direktörü Chris Charla, "İçerik Oluşturucu Programıyla herkes Xbox Live'da oturum açabilir, bilgierini bütün Universal Windows App oyunlarına entegre edebilir ve oyunlarını Xbox One ve Windows 10'da yayınlayabilirler" dedi.

Peki size soralım, herkesin Xbox platformu için oyun geliştirecek olması kaliteyi düşürür mü?

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