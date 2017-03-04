Xbox Live Dün Gece Çöktü

Geride bıraktığımız Cuma gecesini oyun oynayarak geçirmek isteyen Xbox kullanıcıları, uzun süre beklemek zorunda oldukları bir sorunla karşılaştı. Haftasonuna kötü bir başlangıç yapan kullanıcılar, Xbox Live hesaplarına ulaşamadıklarını ardı ardına bildirmeye başladı. Microsoft'un konudan haberdar olmasının ardından başlayan çalışmalar, gecenin ilerleyen saatlerinde anca düzeltilebildi.

Microsoft'un çevrimiçi oyun servisi çoğu insan için dün gece çalışmadı. Twitter gibi sosyal medya platformlarında yüzlerce Xbox One ve Xbox 360 sahipleri, sistemlerine giriş yapamadıklarından şikayet etti. İnsanların bir çevrimiçi bağlantıya ihtiyaç duyan veya üçüncü taraf bir sunucu ile kimlik doğrulaması yaptıran oyunları açamamalarına neden olan çökme, deyim yerindeyse gece saatlerinde oyuncuları çıldırttı. Birçok kişi Netflix, Hulu veya Amazon Video gibi video servislerini kullanmaya çalışırken de sorun yaşadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Microsoft, "Mühendislerimiz ve geliştiricilerimiz, bazı üyelerin Xbox Live'da oturum açmada sorun yaşamasına neden olan sorunu çözmek için aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Sabrınız için teşekkür ederiz" dedi.

Microsoft, Xbox Live'ın "en hızlı ve en güvenilir oyun ağı" olduğunu iddia ediyordu. Bu çökme ile birlikte oyuncular bu durumu sorgulayacakmış gibi görünüyor.

Xbox İçin Artık Herkes Oyun Geliştirebilecek