Xbox Patronu Geriye Dönük Uyumluluk Konusunda Kararlı

Xbox'ın Playstation 4 üzerindeki avantajlarından biri, geriye dönük uyumluluk desteği sağlamasıdır. Bu, Xbox 360 oyunlarını yeniden oynamak isteyenler için, oyun geriye dönük uyumlu olduğu sürece sıkıntı çıkmayacağı anlamına gelir. Açıkçası bu oldukça eğlenceli bir özellik ve Xbox patronu Phil Spencer'ın geriye dönük uyumluluk desteğini mümkün olduğunca cihazlarda tutmak istediği bir gerçek.

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısı Phil Spencer'a gelecek konsollarda geriye dönük uyumluluğun olup olmayacağını sordu. Spencer, geleceğin ne göstereceğini bilemediği için herhangi bir vaatte bulunmazken, Xbox'daki geriye dönük uyumluluğu mümkün olduğu sürece tutmak istediğini ifade etti.

@Andrew_Gilletti It's challenging to predict the future but for me compatibility is a feature we should preserve as long as possible.