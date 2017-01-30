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Xbox Patronu Geriye Dönük Uyumluluk Konusunda Kararlı

Xbox Geriye Dönük Uyumluluk

Xbox'ın Playstation 4 üzerindeki avantajlarından biri, geriye dönük uyumluluk desteği sağlamasıdır. Bu, Xbox 360 oyunlarını yeniden oynamak isteyenler için, oyun geriye dönük uyumlu olduğu sürece sıkıntı çıkmayacağı anlamına gelir. Açıkçası bu oldukça eğlenceli bir özellik ve Xbox patronu Phil Spencer'ın geriye dönük uyumluluk desteğini mümkün olduğunca cihazlarda tutmak istediği bir gerçek.

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısı Phil Spencer'a gelecek konsollarda geriye dönük uyumluluğun olup olmayacağını sordu. Spencer, geleceğin ne göstereceğini bilemediği için herhangi bir vaatte bulunmazken, Xbox'daki geriye dönük uyumluluğu mümkün olduğu sürece tutmak istediğini ifade etti.


Attığı mentionda Spencer, "Geleceği tahmin etmek zor, ancak benim için uyumluluk, mümkün olduğunca elimizde tutmamız gereken bir özellik" dedi. Bununla birlikte, konunun geliştirici firmalarla daha çok alakası olduğunu yineleyelim. Yani bir oyun şirketi, Xbox 360 için yaptığı bir oyunu Xbox One için yapmazsa, geriye dönük uyumluluktan söz edemeyiz. 

Bakalım Xbox bu avantajı elinden ne kadar tutabilecek. Sizce bu özellik Xbox alma nedenlerinden biri olur mu?

Xbox One, Hangi Xbox 360 Oyunlarını Destekliyor?

Şubat 2017'nin Ücretsiz XBox Platformları Duyuruldu

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Yazar: - 30.01.2017

Xbox Patronu Geriye Dönük Uyumluluk Konusunda Kararlı İçin Yorum Yaz

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