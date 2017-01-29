Xenoraid(Android)
Xenoraid, arcade tadında uzay savaşlarını mobil cihazlarımıza taşıyor
Xenoraid eğer eskiden oynadığımız Invaders gibi klasik arcade shoot em up oyunlarının sunduğu eğlenceyi mobil cihazlarınızda yaşamak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir uzay savaşı oyunu.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olan Xenoraid'de uzayın derinliklerine yolculuk ediyoruz ve insanoğlu ile uzaylılar arasındaki ilk savaşa katılıyoruz. Bu savaşta küçük bir savaş gemisi filosunun kontrolünü devralmaktayız ve düşman gemileri ve bölüm sonu canavarlarıyla savaşmaktayız.
Crimsonland gibi başarılı oyunların geliştiricisi 10tons tarafından geliştirilen Xenoraid bize her oynanışta farklı bir oyun tecrübesi yaşatıoyor. Oyunda her bölüm rastgele bir düzenle tasarlanıyor, yani taktik ezberlemenize gerek kalmıyor. Yapacağımız savaşlarda 4 farklı gemiyi kontol ediyoruz ve bu gemiler arasında dilediğimiz zaman geçiş yapabiliyoruz. Düşmanlarımız bize saldırdıkça canımız azaldığında gemilerimizin yok olmasını engellemek için daha iyi durumdaki gemilere geçmemiz gerekiyor. Yok olan gemilerimiz yerine yenilerini alabilsek de gemileri tamir ettirmek daha ucuza geliyor.
Xenoraid'de para kazandıkça gemilerimizin silahlarını, zırhlarını ve kullandıkları teknolojileri geliştirebiliyor, onlara yeni yetenekler kazandırabiliyoruz. Oyunun grafikleri tatmin edici kalite de, kontrolleri de oldukça hassas.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 3.0 ve üzeri
- Üretici:
- 10tons
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