Xenoraid daha önceden Crimsonland gibi başarılı oyunlar geliştirmiş 10tons ekibi tarafından hazırlanmış yeni bir shoot em up türünde uzay savaşı oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Xenoraid'de insanoğlunun uzaylılarla savaşına katılıyoruz. Bize 4 savaş gemisinden oluşan küçük bir filoyu kontrol etme imkanı veriliyor. Bu savaş gemilerini kullanarak zorlu görevleri tamamlamaya, uzaylı gemilerini ve bölüm sonu canavarlarını yok etmeye çalışıyoruz.

Xenoraid'in oynanışı biraz klasik Invaders oyununa benziyor. Oyunda savaş gemilerimizi kuşbakışı kamera açısıyla kontrol ediyoruz, düşmanlarımız ise bize ekranın farklı noktalarından dalgalar halinde saldırıyor. Bir yandan düşman ateşinden kaçarken diğer yandan düşman gemilerini vurmamız gerekiyor. Ayrıca ateş ederken silahlarımızın ısınmasını göz önünde bulundurmamız önem taşıyor. Çok ısınan silahlarınız belli bir süre çalışmıyor. Bu durum olduğunda veya gemileriniz ağır hasar aldığında savaş esnasında diğer savaş gemilerinize geçiş yapabiliyorsunuz.

Xenoraid'de her bölüm rastgele bir düzenle yaratıldığı için oyunu her oynadığınızda farklı bir oyun tecrübesi sizi bekliyor. Oyunun grafikleri güzel ve kontrolleri hassas.