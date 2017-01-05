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Xiaomi 1 Milyar Dolarlık Telefon Satışı Yaptı

Xiaomi 1 Milyar Dolarlık Telefon Satışı Yaptı

Xiaomi CEO’su Lei Jun’un en büyük emellerinden biri şirketini Hindistan’ın en büyük mobil telefon tedarikçisi yapmaktı.  Son rakamlara bakıldığında Xiaomi telefonların bu ülkede satış rekorları kırdığı açıkça görülüyor.

2014 yılında Hindistan pazarına giren Xiaomi, geçtiğimiz 2 sene içerisinde ülkede 1 milyar dolarlık bir gelir kapısı yaratmayı başardı. 2016’nın üçüncü çeyreğinde ülkede 2 milyondan fazla telefon satmayı başaran şirket, yıllık büyüme oranını da yüzde 150 artırmış.

Xiaomi 1 Milyar Dolarlık Telefon Satışı Yaptı

Xiaomi’nin ucuz ve performanslı ürünleri olan  100 dolarlık Redmi 3S ve 130 dolarlık Redmi 3S Prime cihazlarının bu başarıda payı oldukça yüksek. 5.5 inçlik ekranı, 16MP kamerası, 4050 mAh bataryası ve FHD çözünürlüğü ile Xiaomi Redmi Note 3, Hindistan’ı kasıp kavuran bir ürün olmuştu. Xiaomi Redmi Note 3’ün 150 dolarlık fiyatının da bunda bir payı olduğunu da göz ardı edemeyiz.

Menşei Çin olan üretici Xiaomi, kendi sınırları dışında ilk kez Hindistan’da bu başarıyı yakaladı. Bu arada Xiaomi’nin Mi ürün bandının Hindistan topraklarında Redmi Note 3 sayesinde yıldızının uzun süre parlayacağı iddia ediliyor. 

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Yazar: - 05.01.2017

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