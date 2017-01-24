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Xiaomi 10 Dakikada Satış Rekoru Kırdı

redmi note 4 hindistan

Büyük devler Hindistan'ın hızla büyüyen akıllı telefon pazarına girmek için mücadele ederken, Çinli telefon üreticisi Xiaomi benzeri görülmemiş bir başka başarıya daha imza attı. 

Xiaomi, Hindistan'da 10 dakika içinde 250.000'den fazla Redmi sattığını ileri sürdü. İddia edilen rakamın doğru olması durumunda ise bu satış, Hindistan tarihinin en büyük telefon satışı olarak kayıtlara geçecek. Akıllı telefon, pazartesi günü Flipkart ve şirketin kendi Mi.com web sitesi aracılığıyla Hindistan'da satışa çıkmıştı. 

Bu büyük satış başarısını gösteren Redmi Note 4, daha önce Hindistan'ın en çok tercih edilen telefonu olmuş Red Note 3'ün de ardılı konumunda. Yeni Delhi'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Xiaomi yetkilisi Hugo Barra da geçtiğimiz yıl Redmi Note 3'ün sadece Hindistan'da 3.6 milyon adet sattığı da söyledi. 

Redmi Not 4, geliştirilmiş kamera sensörlerine, pil ömrüne, ekrana, ses kalitesine ve Redmi Not 3'ü Hindistan'da böylesine büyük bir başarıya getiren neredeyse her şeyi içeriyor. Bununla birlikte birçok farklı model ve donanım özelliği sunarak, oldukça düşük fiyatlara da edinilebiliyor. Böylece bütün Hindistan için farklı donanım özelliklerine sahip olan telefonlar piyasaya sürülebiliyor. 

Xiaomi Redmi 4 ve Mi Note 2'nin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Xiaomi 1 Milyar Dolarlık Telefon Satışı Yaptı

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Yazar: - 24.01.2017

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