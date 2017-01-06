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Xiaomi, iPhone'dan Daha İnce Televizyon Yaptı!

Xiaomi, iPhone'dan Daha İnce Televizyon Yaptı

Xiaomi son yıllarda çok başarılı teknolojik ürünler çıkarmaya devam ediyor. Bugün CES'de en yeni Mi TV'sini açıklayan şirket, incelikte adeta çığır açıyor. Üç farklı boyutta (45, 55 ve 65 inç) piyasaya sürülecek Mi TV 4, bir iPhone'dan yüzde 30 daha ince olmasıyla dikkat çekiyor. En ince noktası 4.9 mm olan televizyon, yandan bakıldığında neredeyse çerçevesiz görünüyor.

Xiaomi'den Hugo Barra'nın duyurduğu Mi TV 4, yan taraftan baktığınızda neredeyse hiç çerçevesi yokmuş gibi görünüyor. Televizyonun arka yüzü, çok sade bir şeffaf gibi görünen metal kapağa sahip. İşletim sistemine gelince, Xiaomi AI destekli bir sistem ve PatchWall UI kullanılıyor. Bu işletim sistemi izleyicilere milyonlarca TV kanalının arasından kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. 

Xiaomi Mi TV 4

Hugo Barra konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Akıllı TV oluşturma konusunda en büyük yeniliklerden biri, bizim modüler TV'ler oluşturmaya olan yaklaşımımız" ifadelerini kullandı. Sıradan televizyonlar tek bir ekrana ve ana karta sahipken, Xiaomi'nin televizyonunda kullanıcı ana kartlarını istedikleri gibi yükseltebiliyorlar. 

Barra ayrıca Mi TV 4'ün ses deneyimine de değindi. Mi TV 4'ün Dolby Atmos uyumlu 10 hoparlörü ve iki uydu hoparlörü olduğunu söyleyen Barra, yeni televizyonun Çin'de 2 bin dolara satışa çıkacağını açıkladı. Xiaomi Mi TV 4, bu yılın ilerleyen aylarında çıkacak.

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Yazar: - 06.01.2017

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