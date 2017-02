Xiaomi Kendi İşlemcisi ile Çalışan Mi5c Modelini Duyurdu

Çinli telefon üreticisi Xiaomi, her ne kadar MWC 2017 katılmıyor olsa da yeni duyurularını bu haftaya yapmaya devam ediyor. Şirket son olarak, kendi geliştirdiği işlemci ile çalışan Mi5c modelini görücüye çıkardı.

Geçtiğimiz yıl MWC'de duyurulan 5.15-inç'lik Xiaomi Mi5'in gelişmiş modeli olarak gösterilen Xiaomi Mi5c, şirketin kendi imkanları ile geliştirdiği Surge S1 isimli SoC işlemcisi ile çalışıyor. Xiaomi'nin Qualcomm gibi diğer işlemci üreticilerine bağlı kalmasını biraz olsun engellemek adına atılmış olan bu adımın sonuçlarına göre, şirketin tamamen kendi üretimi işlemcilere geçeceği de konuşulanlar arasında kendisine yer buluyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Surge S1, sekiz çekirdekli bir sistem kullanıyor ve 64-bit tabanında, 2.2-GHz hızında çalışıyor. Yeni işlemci ile birlikte daha iyi fotoğraflar ve videolar hedefleyen Xiaomi, düşük ışıkta daha iyi pozlama alınmasını da yine bu yolla sağlamayı amaçlıyor. Bununla birlikte dört çekirdekli GPU ile birlikte yeni işlemcinin yüzde 40 daha verimli çalıştığı da söyleniyor.

Samsung, Apple ve Huawei'den sonra kendi işlemcisini geliştiren dördüncü şirket olmayı başaran Xiaomi, bunu 28 ay gibi bir çalışmanın sonucunda tamamlamayı başardıklarını da belirtti. Dahası şirket yeni işlemcisine dair test sonuçlarını da paylaştı.

Benchmarks? You be the judge. #SurgeS1 pic.twitter.com/dZ1RoVbKl5