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Xiaomi Kendi Mobil İşlemcisini Geliştiriyor

Xiaomi Kendi Mobil İşlemcisini Geliştiriyor

Çin kökenli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeyi amaçladığı Xiaomi Mi 5c adlı telefonunda kullanmayı amaçladığı Pinecone kod adına sahip mobil işlemci modelinin detaylarını paylaştı. Bilindiği üzere akıllı telefon sektöründe sadece birkaç mobil işlemci üreticisi tarafından geliştirilen işlemcilerle karşılaşıyoruz. Amiral gemisi konumundaki telefonlarda genellikle Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon işlemciler yer alıyor. Sadece Samsung kendi Exynos işlemcilerini üretiyor ve bazı Samsung telefonlarda bu işlemciler kullanılıyor. Orta segment ve giriş segmentinde ise Mediatek işlemcilerle karşılaşıyoruz. iPhone telefonlarda ve iPad tabletlerde ise Apple'ın A serisi işlemcileri kullanılıyor. Xiaomi, yeni ürettiği işlemcilerle piyasadaki çeşitliliği artıracak.

Paylaşılan bilgilere göre Xiaomi Pinecone işlemcilerin 2 farklı versiyonu olacak. 8 çekirdekli bu işlemcilerin Cortex A serisi çekirdekler kullanacağı bildiriliyor. Bu çekirdeklerden 4 tanesi işlem yükünü kaldırmak için yüksek frekansta çalışacak, diğer 4 tanesi ise daha düşük frekansta çalışacak ve güç tasarrufu sağlayacak.

Xiaomi, Xiaomi Mi 5c'de kullanılacak V670 adlı Pinecone işlemcinin Snapdragon 808'e eşdeğer bir performans sunacağı bilgisini paylaşıyor. Bu işlemci 28 nm üretim teknolojisiyle üretilirken Cortex A53 çekirdekler ve 800 MHz'lik Mali T860 MP4 grafik çipi içerecek.

Xiaomi'nin diğer Pinecone işlemcisi olan V970 ise amiral gemisi telefonlarda kullanılan Snapdragon 835 işlemci gibi 10 nm üretim teknolojisiyle üretiliyor. Cortex A73 çekirdeklere sahip işlemcinin minimum 2.0 GHz, yük altında 2.7 GHz hızla çalışacağı, 900 MHz'lik Mali 71 MP12 grafik çipi kullanacağı paylaşılan bilgiler arasında.

Xiaominin yeni işlemcilerini 2017'nin son çeyreğinde akıllı telefonlarında kullanması bekleniyor.

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Yazar: - 08.02.2017

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