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Xiaomi Mi 6'nın Özellikleri Ortaya Çıktı

Xioami Mi 6 Özellikleri

Çinli telefon üreticisi Xiaomi, yüksek donanımlı ürünleri oldukça makul fiyatlara satmasıyla tanınıyor. Aynı politikayı yeni telefonunda da uygulayacağı düşünülen üreticinin, Mi 6'nın özellikleri ve fiyatıyla tüketicileri şaşırtması bekleniliyor. 

Xiaomi Sagit kod adıyla GFXBench'te yerini alan Xiaomi Mi 6, amiral sınıfı telefonlarda yer alan özellikleri bünyesinde barındırıyor. 5.1-inch FullHD bir ekranla piyasaya çıkması beklenilen telefon, Android 7.1.1 işletim sistemiyle birlikte gelecek. Snapdragon 835 gibi güçlü bir işlemcinin yanı sıra grafik işlemcisi olarak da Adreno 540 kullanacak. 6 ve 8GB olmak üzere iki farklı modeli olacak olan telefon, 64 ve 128GB dahili depolama alanı seçenekleri de sunacak. 

12MP arka, 8MP ön kamerası bulanacak telefonun 4K video kaydetme gibi üstün özellikleri de olacak. 6GB RAM+64GB, 6GB RAM+128GB, 8GB RAM+256GB şeklinde RAM ve depolama alanı seçenekleri sunulacak olan telefonun fiyatı da sırasıyla ¥2,599 (1.406TL), ¥2,999(1.603TL) ve ¥3,499(1.805TL) olacak. Telefonun özelliklerini şöyle tekrar bir topluaca yazmak gerekirse;

Xiaomi Mi 6 Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 835 Dört Çekirdek

Ekran: 5.1-inch 1920x1080 Full HD

GPU: Adreno 540

Bellek: 6GB/8GB

Depolama Alanı: 64GB/128GB/256GB

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Yazar: - 09.04.2017

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