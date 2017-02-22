Xiaomi Mi Max 2 Özellikleri Sızdırıldı

Xiaomi, akıllı telefonu işini uluslararası düzeyde genişletmeye henüz başlamadı ve muhtemelen hiçbir zaman da istemeyecek. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Xiaomi Mi Max'de geçen yaz Çin'de büyük bir başarıya ulaştı ve şirket Xiaomi Mi Max 2 için kolları şimdiden sıvadı. AndroidPure tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, Xiaomi Mi Max 2 Mayıs ayında açıklanacak ve muhtemelen Haziran ayında satışa çıkacak. İşte Xiaomi Mi Max 2 özellikleri:

Xiaomi, Çin ekosisteminde büyük başarı sağlamış akıllı telefon üreticileri arasında bulunuyor. Ürettiği cihazlar, satışa çıktığı bölgelerde iyi satış rakamlarına ulaşıyor ve şirket her cihazında üzerine koyarak ilerliyor. Xiaomi Mi Max'de piyasaya sürülmesinden bu yana kullanıcılar tarafından oldukça beğeniliyor. Üzerinden 1 yıl bile geçmemiş olmasına rağmen yeni cihaz için kolları sıvayan şirket, Xiaomi Mi Max 2 özellikleri üzerinde ciddi değişiklikler yapmayı planlıyor.

Xiaomi Mi Max 2 Özellikleri

Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı birkaç donanım değişikliğinin Xiaomi Mi Max 2'de görülmesi bekleniyor. Eski cihazın özelliklerini hatırlayacak olursak, Corning Gorilla Glass 4 ile korunan 6.44 inçlik dev ekranıyla neredeyse mini bir sinema perdesini andıran Xiaomi Mi Max, 342ppi piksel yoğunluğuyla FullHD çözünürlük sunarken 203 gramlık ağırlığını da 4.850 mAh’lık bataryasına borçluydu. Snapdragon 652 çekirdeği ve 4GB RAM/64MB dahili bellek kullanılan Mi Max, çift SIM kart taşıyabiliyor ve microSD kullanımına izin vererek 128GB’a kadar genişleyebiliyordu.

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'dan gelen bilgilere göre Xiaomi Mi Max 2, 6 GB RAM ve 128GB dahili hafızayla birleştirilmiş daha iyi bir işlemci olan Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisi ile güçlendirilecek. Ayrıca, bataryasının 5.000 mAh'e çıkarılması bekleniyor.

Telefonla ilgili kamera ve diğer özellikler paylaşılmadığından özellikleri tam anlamıyla sizlerle paylaşamıyoruz. Dediğimiz gibi Xiaomi Mi Max 2 Mayıs ayında açıklanacak ve muhtemelen Haziran ayında da satışa sunulacak. Yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Xiaomi Mi Max’ın Teknik Özellikleri ve Fiyatı Resmi Olarak Açıklandı