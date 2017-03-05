Xiaomi Mi Mix 2'nin Bir Yüzünün Neredeyse Tamamı Ekran Kaplı Olacak

Telefon piyasasında büyük yankı uyandıran Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, yeni cihazları ile birlikte dünya geneline açılmaya devam ediyor. Çekik gözlü Xiaomi üreticileri, şimdi ön yüzeyi neredeyse tamamen ekran kaplı olan yeni telefonları üzerinde çalışıyorlar.

Bildiğiniz üzere Xiaomi sürekli olarak ekran çerçevesini azaltmaya ve kullanılabilir ekran panelini daha da genişletmeye çalışıyor. Piyasada bulunan neredeyse her telefonda oldukça fazla miktarda olan çerçeve ölçüsü, Xiaomi ile azalmaya başladı. Telefon piyasasındaki rekabeti arttırmak isteyen Xiaomi, Mi Mix ismini verdiği telefonunun ilk modelinde, yüzde 84.16 oranında bir ekran büyüklüğü yakalamıştı. Kullanıcılar tarafından çok sevilen bu geniş ekran oranı Xiaomi'nin yeni telefonu ile birlikte daha da artacak.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, uzun bir süredir Mi Mix 2 adını verdiği yeni telefon modeli üzerinde çalışıyor. Xiaomi, yeni telefonuna eklemek istediği tüm özellikleri belirledi. Belirlenen bu özelliklerden en ön plana çıkanı ise ekran oranı oldu. Kullanıcılarına tamamen ekran kaplı bir telefon üreteceği sözünü veren Xiaomi, bu amacına ulaşmak için Mi Mix 2'de büyük yol katetti. Xiaomi, yeni telefonunda yüzde 93 oranında bir ekran büyüklüğü yakalamayı başardı. Bu oranla birlikte kullanıcılar neredeyse ekran çerçevesini hiç hissetmeyecek.

Gelelim Xiaomi Mi Mix 2'nin özelliklerine:

Henüz geliştirilme aşamasında olan Xiaomi Mi Mix2 hakkında fazla bilgiye sahip değiliz. Fakat telefonun AMOLED ekran ve seramik kaplama ile piyasaya sunulacağı söyleniyor. Parmak izi okuma özelliğine de sahip olacak olan Xiaomi Mi Mix 2, yüksek çözünürlükte çift kameraya da sahip olabilir. Ayrıca telefonun 6.4 inç boyutunda olan Xiaomi Mi Mix formatını da koruyacağı söylenmekte. Oldukça şık bir tasarıma sahip olacak olan Xiaomi Mi Mix'in bu sene sonunda tanıtılması bekleniyor.

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