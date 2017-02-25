Xiaomi Mi MIX, Çin Dışındaki Ülkelerde de Satışa Çıkıyor

Xiaomi Mi MIX, raflarda yer almasından bu yana tamamen çerçevesiz ekranıyla oldukça ilgi topluyor. Ancak akıllı cihaz yalnızca Çin sınırları içinde satılıyor ve bu sebepten satış rakamları da sınırlı durumda. Kendine özgü tasarımıyla Çin dışındaki tüketicilerin de ilgisini çekmesi muhtemel olan cihazın bu zamana kadar Çin dışında satışa çıkması konusunda resmi bir açıklama yapılmamıştı. Ancak belirtilenlere göre Xiaomi bu konuda bir adım atmaya hazırlanıyor. Xiaomi Mi MIX’in yakında Çin dışında da satışa çıkması bekleniyor.

Ortaya atılan gayri resmi iddialara göre Xiaomi Mi MIX, kademeli olarak dünyaya açılacak ve ilk etapta Birleşik Arap Emirlikleri’nde raflara konulacak. Hatta fiyat konusunda da detaylar gün yüzüne çıkmış durumda. Buna göre Xiaomi Mi MIX’in yerel para birimiyle 2.999 dirheme satışa çıkacak ki bu rakam da yaklaşık 815 dolara tekabül ediyor. Ülke bazında resmi bilgi olmasa da bölge olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde Xiaomi Mi MIX’in satışa çıkacağı Xiaomi’nin internet sitesinden duyurularak resmiyet kazandı. Böylelikle Birleşik Arap Emirlikleri dışında aynı bölgedeki yakın ülkelerde de cihazın satışa çıkması bekleniyor. Xiaomi Mi MIX’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde Mart ayında satışa çıkacağı belirtiliyor. Ancak diğer Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi ülkelerinde ne zaman satışa çıkacağı belirsizliğini koruyor.

Çin sınırlarından taşıp dünyaya açılmaya hazırlanan Çinli şirket aynı zamanda Xiaomi Mi MIX 2 üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Xiaomi Mi MIX 2’de de ilk cihazdaki tasarımın muhafaza edileceği belirtiliyor. Xiaomi Mi MIX 2’nin ne zaman satışa çıkacağına ilişkin ise bir bilgi bulunmuyor.

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