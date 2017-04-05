Xiaomi Rakiplerini Kızıştırıyor: İşte Xiaomi'nin Yeni Tableti Mi Pad 3

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, yeni ürünleri bile birlikte pazar payını büyütüyor ve yavaş yavaş tüm dünyada faaliyet göstermeye başlıyor. Popüler şirket Xiaomi'nin her geçen gün artan başarısının meyvesi olan yeni tableti Mi Pad 3, bugün tanıtıldı.

Xiaomi, yeni tabletini büyük ekranda işlerini yapmak isteyenler için geliştirdi. Bu geliştirme sırasında büyük ekran olmasına rağmen fiyatının da en alt seviyede olmasına özen gösterildi.

Xiaomi, Mi Pad ismini taşıyan tablet serisi cihazları ile birlikte çok sevilmişti. Uygun fiyata sahip ve performanslı olan bu tabletler oldukça başarılı satış rakamlarına ulaştı. Xiaomi'de bu başarısından sonra tabletlerine bir yenisini ekledi.

İşte Xiaomi Mi Pad 3'ün özellikleri:

Xiaomi'nin yeni tableti gücünü MediaTek MT8176 işlemcisinden ve 4 GB RAM'den alacak. Tablet içerisine yüklenecek olan veriler için ise Xiaomi, Mi Pad 3'te kullanıcıları için 64 GB'lık dahili hafıza alanı ayırmış. 7.9 inç boyutunda bir ekrana sahip olan Mi Pad 3, bu ekranıyla birlikte 2048 x 1535 çözünürlüğünde video izlemeye imkan sağlıyor. 6.000 mAh bataryası ile birlikte saatlerce kullanabileceğiniz Mi Pad 3, 13 MP'lik bir adet arka kameraya sahip.

Xiaomi'nin Mi Pad 3 tabletindeki sade tasarım kullanıcıların ilgisini çekiyor. Xiaomi'nin Mi Pad 3'te yer alan bu sade tasarımı iPad'i biraz andırıyor olsa da tam olarak aynı tasarıma sahip değiller.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi tarafından üretilen Mi Pad 3'ün piyasa fiyatı ise 220 dolar olarak belirtildi.

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