Xiaomi, kendine ait Surge S1 yonga setini ve Mi SC akıllı telefonunu duyurduktan sonra, bir başka akıllı telefonla karşımıza çıktı. Yeni bir bütçe dostu akıllı telefon olan Redmi 4X'i duyuran şirket, yakında Çin'de ve muhtemelen Xiaomi'nin bulunduğu diğer pazarlarda satışa sunulacak. İşte Xiaomi Redmi 4X özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı:

Xiaomi gerçekten ilginç bir marka. Birbirinden güzel akıllı telefonları piyasaya çıkarıyor ama satış stratejisini Çin ya da Hindistan gibi ülkelere göre belirliyor. Uluslararası pazarda yeterince başarılı olacağını birçoğumuzun düşünmesine rağmen, onlar ısrarla giriş yapmak istemiyorlar. Açıkçası çeyrek raporlar açıklandıkça girmek istememe nedenleri de kolaylıkla anlaşılıyor. Dilerseniz şimdi Xiaomi Redmi 4X özellikleri neymiş yavaş yavaş giriş yapalım ve üzülmeye devam edelim:

Xiaomi Redmi 4X Özellikleri

Xiaomi Redmi 4X özelliklerine baktığımızda ilk dikkat çeken spesifikasyon, 300Mbps indirme ve 100Mbps yüklemeye kadar olan hızlara LTE desteği sunması oldu. Kaputun altına baktığımızda da akıllı telefon, sekiz çekirdekli 1.4 GHz hızında Qualcomm Snapdragon 435 işlemci barındırıyor ve Adreno 505 grafik işlemcisini kullanıyor.

Daha önce belirtildiği gibi, Xiaomi Redmi 4X'de 2 GB veya 3 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Diğer yandan, bellek miktarına göre farklı sürümleri çıkacak olan telefonda 16 GB ve 32 GB depolama alanları arasından seçim yapılabiliyor.

İyi haber şu ki, Xiaomi Redmi 4X almak isteyenler için microSD kart desteği de unutulmamış. Yine kamera bölümünde de herhangi bir hayal kırıklığı yaşamıyoruz, çünkü Xiaomi Redmi 4X'in arkasında 13 MP'lik LED flaşlı ve otofokuslu kamera ve önünde ise 5 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Daha da önemlisi, Xiaomi Redmi 4X, HD (720p) çözünürlüğü destekleyen 5 inçlik bir ekrana sahip. Telefonun diğer önemli özellikleri ise, çift SIM desteği, VoLTE ve pek çok kullanıcının hayran olacağı 4.100 mAh'lik bir pilden oluşuyor.

Xiaomi Redmi 4X Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Xiaomi Redmi 4X Çin'de resmen tanıtılacak, ancak şirket telefonun diğer ülkelerde bulunup bulunmayacağına dair bir ayrıntı vermedi. Redmi 4X'in Hindistan'da çıkış yapacağına dair söylentilerin olduğunu da es geçmeyelim.

Yeni Redmi 4X akıllı telefonu önümüzdeki ay satışa sunulacak. Müşteriler pembe, altın ve mat siyah renk seçeneklerinden birini alabilecek. Xiaomi Redmi 4X fiyatı ise, 16GB için 100 dolar gibi bir düşük bir ücret, 32GB sürümü için de 130 dolar olarak belirlenmiş.

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