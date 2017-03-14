Xiaomi Redmi Note 4, 45 Günde Bir Milyon Satarak Rekor Kırdı

Akıllı telefon piyasasında konu satış rakamlarına gelince,bu işin üstadı Xiaomi diyebiliriz. Şirket gerçekten de kısa sürede çok satış yapmanın bir yolunu buluyor. Xiaomi, daha önce saniyeler ya da dakikalar içinde sattığı telefon sayıları ile gündeme gelmişti. Böyle düşününce son satış rekoru çok da sürpriz olmayacaktır. Ancak yine de söylemekte yarar var ki Xiaomi, Hindistan’da 45 gün içinde tam 1 milyon Redmi Note 4 satarak rekor kırdı.

Xiaomi Hindistan resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşıma göre, Hindistan’da 45 günde 1 milyon satan Xiaomi Redmi Note 4, ülkenin en kısa sürede 1 milyon satış rakamına ulaşan tek akıllı telefonu oldu. Şirket bu gelişmeyi kendileri için bir kilometre taşı olarak yorumlarken, Xiaomi’nin bu başarısı her dört saniyede bir telefon satmış olduğu anlamına geliyor.

Xiaomi’nin konuyla ilgili olarak paylaştığı metinde, “İşte Mi’den bir kilometre taşı daha! 4 saniyede bir cihaz yani 45 günde 1 milyon satan Redmi Note 4, Hindistan’da en kısa sürede 1 milyon satan telefon üretcisi oldu. Tüm Mi fanlarına destekleri ve sevgileri için teşekkür ediyoruz. #FastestMillion” ifadelerine yer verildi.

Satış rekorlarını alt üst etmeye devam eden Xiaomi henüz ABD pazarına girmedi. Ancak bu yıl bunun da gerçekleşeceği söylentiler arasında. Şirketin yöneticisi Hugo Barra’nın görevden ayrılması planlarda bir değişiklik yapacak mı bilinmiyor, ancak Xiaomi’nin ABD pazarını da karıştırma potansiyeli var.

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