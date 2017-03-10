Xiaomi'nin Yeni Akıllı Ayakkabıları ile Tanışın

Xiaomi çok garip bir şirket değil mi? Gerçekten çok farklı akıllı cihazlar üretiyor ve bunu pazarlamasını iyi biliyor. Hatırlar mısınız bilmiyorum, daha önce mis gibi pirinçler yapmanıza imkan veren bir akıllı ocak bile tasarlamışlardı. Şimdi ise Xiaomi, akıllı ayakkabılarını ortaya çıkardı.

Akıllı ayakkabılar Xiaomi'nin ilk fitness odaklı giyilebilir teknolojisi değil. Türkiye'de de oldukça iyi satış rakamlarına ulaşan Xiaomi Mi Band'leri birçoğumuz severek kullanıyoruz. Bu çabalarının bir ürünü olarak ortaya çıkan akıllı ayakkabılar, fitness takip özelliklerine güç veren bir modülü de Intel işbirliği ile ortaya çıkarıyor.

Xiaomi'nin yeni akıllı ayakkabıları kullanıcının hareketlerini izleyebiliyor, yürüme, koşu ve tırmanma hakkında bilgileri toplayabiliyor. Diğer yandan, seyahat edilen mesafeyi, ortalama hızları ve yakılan kaloriyi de ayrıntılı bir şekilde raporlayabiliyor. Ayakkabı, tasarım itibarıyla kaymaz özelliklere, hava yastıklarına, kemerli ve anti-bakteriyel tabanlıklara sahip olduğundan gayet rahat görünüyorlar.

Xiaomi, Nisan ayında 4 farklı renk seçeneği ile akıllı ayakkabıları piyasaya sürecek. Erkekler için Siyah ve Sörf Mavisi, kadınlar içinse Siyah ve Pembe seçenekleriyle satışa çıkacak akıllı ayakkabılar, aynı zamanda gece koşmayı sevenler için de karanlıkta parlayan Blue Edition ile karşımıza çıkacak.

Şimdilik ürün, şaşırtmayan bir şekilde Çin'de satışa çıkarılacak. ABD ve diğer ülkelere ne zaman geleceği de belli değil. Akıllı ayakkabıların 44 dolarlık bir fiyata sahip olması düşünülüyor.

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