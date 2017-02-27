Xperia XA1, Düşük Fiyata Üst Sınıf Kamerasıyla Tanıtıldı

Sony Xperia ürün bandında, oldukça alışılagelmemiş bir kombinasyondan oluşan Xperia XA1 akıllı cihazı tanıtıldı.

Xperia XA1, 720p çözünürlüklü 5 inçlik bir ekrana sahip. Bu özellikleriyle modern bir akıllı telefondan uzak kalan bir ürün olarak algılansa da, Xperia XA1, 23 MP 1/2.3″ Exmor RS kamerasıyla çok üstün bir akıllı telefon özellikleri de taşıyor. Bu cihaz yine Sony'nin 24mm geniş açılı objektifine ve oldukça yüksek kalitede bir gövdeye de sahip.

Kamera ve gövde açısından bir amiral gemisi gibi göründe de Xperia XA1 öyle "aman aman" özelliklere sahip değil. Halefleri Xperia XZs ve XZ Premium kadar havalı teknolojiler barındırmıyor.

Sony Xperia XA1 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 5-inch 720p Görüntü İyileştirme Teknolojisi

İşlemci: MediaTek helio P20

RAM: 3GB

Depolama: 32GB dahili, micro-SD ile ekstra 256GB

İşletim Sistemi: Android 7.x Nougat

Arka Kamera 23MP 1/2.3” Exmor RS sensor, 24mm geniş açılı F2.0 lens, Hybrid Autofocus, ISO6400, 5x Zoom, Sabit Çekim

Ön Kamera: 8MP 1/4” Exmor R, 23mm geniş açılı lens F2.0, ISO3200

Ses: xLOUD, Stereo Kayıt, Bluetooth 4.2

BAatarya: 2300mAh, “Pump Express+ 2.0” hızlı şarj

Çıkış Tarihi: Nisan 26, 2017

Fiyat: ABD etiketi $299.99 dolar

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