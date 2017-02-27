Xperia XA1, Düşük Fiyata Üst Sınıf Kamerasıyla Tanıtıldı
Sony Xperia ürün bandında, oldukça alışılagelmemiş bir kombinasyondan oluşan Xperia XA1 akıllı cihazı tanıtıldı.
Xperia XA1, 720p çözünürlüklü 5 inçlik bir ekrana sahip. Bu özellikleriyle modern bir akıllı telefondan uzak kalan bir ürün olarak algılansa da, Xperia XA1, 23 MP 1/2.3″ Exmor RS kamerasıyla çok üstün bir akıllı telefon özellikleri de taşıyor. Bu cihaz yine Sony'nin 24mm geniş açılı objektifine ve oldukça yüksek kalitede bir gövdeye de sahip.
Kamera ve gövde açısından bir amiral gemisi gibi göründe de Xperia XA1 öyle "aman aman" özelliklere sahip değil. Halefleri Xperia XZs ve XZ Premium kadar havalı teknolojiler barındırmıyor.
Sony Xperia XA1 Teknik Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran: 5-inch 720p Görüntü İyileştirme Teknolojisi
- İşlemci: MediaTek helio P20
- RAM: 3GB
- Depolama: 32GB dahili, micro-SD ile ekstra 256GB
- İşletim Sistemi: Android 7.x Nougat
- Arka Kamera 23MP 1/2.3” Exmor RS sensor, 24mm geniş açılı F2.0 lens, Hybrid Autofocus, ISO6400, 5x Zoom, Sabit Çekim
- Ön Kamera: 8MP 1/4” Exmor R, 23mm geniş açılı lens F2.0, ISO3200
- Ses: xLOUD, Stereo Kayıt, Bluetooth 4.2
- BAatarya: 2300mAh, “Pump Express+ 2.0” hızlı şarj
- Çıkış Tarihi: Nisan 26, 2017
- Fiyat: ABD etiketi $299.99 dolar
Sony Xperia XZs Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı
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