Yabancı Basın Türkiye’de Takibe Alınan Sosyal Medya Kullanıcılarına Nasıl Bakıyor?

Associated Press, Engadget.com ve Reuters haber ajansının yayınladığı rapor, 15 Temmuzdan bu yana Türkiye’de sosyal medya hesaplarının nasıl takip edildiğini irdeliyor.

Türkiye’de internet aktivitelerinin sıkı kontrol edildiğini anlatan rapor, 15 Temmuz’dan bu yana 10 bin sosyal medya hesabının terörizmi desteklediği iddiasıyla takip altına alındığını yazıyor. Son 6 ay içerisinde 3bin 710 kişinin sorgulandığını, 1,656 kişinin bu soruşturmalar kapsamında tutuklandığını ifade eden rapor, geri kalan kişilerin serbest bırakıldığını ancak 1,203 kişinin takibinin devam ettiğini de dile getiriyor.

Reuters bu noktada, bu kadar kalabalık bir kullanıcı kitlesinin gerçekten terörizmi destekleyip desteklemediğinin nasıl saptanabildiği sorusunu sorarken, aynı zaman dilimi içinde 150 kadar çevrimiçi ve çevrimdışı yayın organının da kapatıldığını raporluyor. Assosciated Pres ve Reuters, Türkiye'de sosyal medya kullanıcıların en küçük hükümet karşıtı paylaşımlardan bile madur olabildiklerinin altını çiziyorlar.

Türkiye’deki yayın yasakları uzun süredir yabancı basının dikkatini çekiyor. Facebook ve Twitter yasakları, internet karartmaları yılardır manşetlerde yer alıyorlar.

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