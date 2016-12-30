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Yabancı Dizi İzleyenlere Kötü Haber: Birçok Site Kapatıldı!

popüler dizi siteler mahkeme kararı

Birkaç saat önce uygulanmaya başlanan kararla birlikte Türkiye'de yayın hayatına devam eden birçok yabancı dizi izleme sitesi kapandı. Dizi izlemek için bu internet sitelerine girenler, mahkeme kararı ile karşılaştılar.

Birçok kişinin televizyon yolu ile ulaşamadığı dizileri izlemek için tecih ettiği adreslerin başında gelen bu sitelerden DiziBox, DiziLab, Dizimag ve Dizipub mahkeme kararı ile erişime kapatıldı. En çok ziyaret edilen bu başlıca dört internet sitesinin yanı sıra daha birçok farklı sitesi de erişime engellendi. Henüz büyük internet sağlayıcılarının bir kısmının uygulamadığı bu kararın, gün sonuna kadar herkes için geçerli olacağı da söylendi.

Netflix, Amazon Prime ve blu TV gibi birçok online dizi izleme platformunun Türkiye'de faaliyetlere başlamasının ardından kapsamlı bir kovuşturma sürecinin başlayacağı da konuşuluyordu. Bugün itibariyle en çok ziyaret edilen internet sitelerinin erişeme kapanmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde internet üzerinden yabancı dizi izlemenin de kolay olmayacağı ortaya çıkmış oldu. 

dizipub dizimeg dizilab dizimob mahkeme kararı

Bazı kullanıcıların bahsi geçen internet sitelerine ulaşmaya çalıştıkları sırada yukarıda gördüğünüz uyarıları almalarının ardından ortaya çıkan kapatma kararının etkileri ve süresi şimdilik merak konusu. Yine de telif haklarına sahip platformların Türkiye'de hizmet vermeye başlamasıyla temelde yasa dışı çalışan bu sitelerin yaşaması çok mümkün görünmüyordu...

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Yazar: - 30.12.2016

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