Yahoo Bazı Kullanıcılarını Siber Saldırı İçin Uyardı

Yahoo, son bir yıldır pek çok kullanıcı hesabını tehlikeye atmış olmaktan dolayı sıkıntı çekti. Öyle görünüyor ki bu sıkıntılar daha uzun süre devam edecek. Geçtiğimiz saldırılarda zarar görmeyecek kadar şanslı olanlar bu sefer daha dikkatli olmalılar. Çünkü Yahoo, yakın zamanda bazı kullanıcı hesaplarına erişildiğine dair bir uyarı yayınladı.

Yahoo'da görülen bu açık şifre kırma işlemini içermiyor, bunun yerine siber saldırganlar sahte çerezler kullanarak hesapları ele geçiriyor. Bu da bilgisayar korsanlarının bir parolaya ihtiyaç duymadan kullanıcı hesaplarına erişebilecekleri anlamına geliyor. Kimin sorumlu olabileceğine gelince, Yahoo bir "devlet destekli aktör" olabileceğini ifade ediyor ama herhangi bir ülke adı söylemiyor.

Yahoo, saldırıların gerçekleştiği zamandan beri etkilenen hesapları tespit edip, sahiplerini bilgilendirdiklerini söylüyor. Yapılan açıklamada, "Yaptığımız soruşturma kapsamında, sahte çerezlerle kullanıcı hesaplarının alındığını ve kullanıldığını tespit ettik. Yahoo olarak, bu saldırıdan etkilenme potansiyeli olan kullanıcıları bilgilendirme aşamasındayız" denildi. Ayrıca, sahte tanımlama bilgilerini geçersiz hale getirdikleri de belirtildi.

Yahoo'nun güvenlik kabusu bir türlü bitmek bilmedi. İlerleyen günlerde Yahoo tarafından bilgi geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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