Yahoo Güvenlik Açığı Skandalında Kabak, Marissa Mayer'in Başına Patladı

Yahoo'nun hepimizin karizmasına hayran olduğumuz ama nedense CEO olarak çok da çok elle tutulur başarılar gösterememiş eski yöneticisi Marissa Mayer, milyonlarca dolar diyet ödemek zorunda kalıyor.

Yahoo'nun başındayken şirkette yaşanan dev güvenlik ihlali sonucunda 1 milyar kadar kullanıcının kişisel bilgilerinin sızdırılmasının bedelini Marissa Mayer ödeyecek.

Büyük olasılıkla cebinde zaten her türlü para cezasını ödeyebilecek kadar parası olan Mayer'den, 2 milyon dolar ikramiye bedeli kesintisi yapılacak. Peki, "bu neyin ikramiyesi" gibi bir soru sorarsanız, hemen cevaplayayım yıllık hisse gelirlerinden Marissa'nın payına düşen ikramiyelerden bahsediyoruz burada. Marissa Mayer'e yılda 2 milyon dolara yakın nakit hisse ikramiyesi ödeniyor. Bu çok da şaşılacak ve abartılacak bir şey değil tüm CEO mertebesinde insanlara ödeniyor bu gibi miktarlar.

Ancak 2014 yılında anında önlem alamayarak Yahoo'daki güvenlik açığını kapatamayan Marissa Hanım, bu yavaşlığının bedelini ikramiyesini alamayarak ödeyecek. Ancak "bu ikramiye ne olacak" gibisinden bir soru da gelmiyor mu aklınıza? Mayer bu meblağın 8.500 kişilik Yahoo çalışanlarına bölüştürülmesini yönetim kuruluna teklif etmiş. Kurul henüz bu konuda olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmış değil. Zaten o kadar kişiye bölününce de öyle aman aman bir para değil sadece 235 dolarlık minik bir katkıdan ibaret.

Ancak Marissa Mayer, Federal Ticaret Komisyonu'nun da yakın takibinde. Yani bu bağış numaraları falan çok da komisyonun kalbini yumuşatmıyor. Sonuç olarak Mayer, daha yüksek bedeller ödemek zorunda kalabilir.

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