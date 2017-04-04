Yahoo ve AOL, Oath Adı Altında Birleşiyor

Geçtiğimiz günlerde Yahoo'yu 4.8 milyar dolara satın alan Verizon, AOL ve Yahoo'yu Oath ismi altında birleştirme kararı aldı. Yaz aylarında yaşanması beklenen birleşmeyi, AOL'un CEO'su duyurdu.

Hack skandalları ile gündemden düşmeyen Yahoo, milyarlarca kullanıcısının hesabını çaldırmıştı. Bu kararın hemen ardından Verizon, Yahoo'yu 4.8 milyar dolar ödeyerek satın aldığını açıklamış ve ilerleyen günler için planları olduğunun da altını çizmişti. Bu planların ne olduğu merak edilirken, beklenen açıklama AOL'un CEO'su Tim Armstrong'dan geldi. CEO, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile şirketlerin 2017'nin yaz aylarında bir araya geleceğini açıkladı.

Tim Armstrong, "Milyardan fazla kullanıcı, 20'den fazla marka, durdurulamaz bir takım. #TaketheOath. 2017 Yazı." şeklinde gayet net bir açıklama yaptı. Bu birleşmenin gerçekleşmesinin ardından da Yahoo'nun CEO'su olan Marissa Meyer'in yeni şirkette yer almayacağı da konuşuluyor.

Armstrong'un yaptığı açıklamanın ardından, sosyal medyanın bir anda gündemine oturan Oath ismi, çeşitli benzerlikleriyle alay konusu da oldu. AOL isminin Oath olacak olmasından yakınan kullanıcılar, Oath ismini beğenmediklerini dile getirerek, bunun bir tür 1 Nisan şakası olabileceğini söylediler. Açıklamanın CEO'dan gelmesi şaka olma ihtimalini bir hayli düşürse de birleşmenin detayları ve yeni şirketin ismine dair henüz resmi bir açıklama da yapılmış değil.

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