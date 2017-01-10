Yahoo’da İsim ve Yönetim Değişikliği, Adı Altaba Oluyor ve Meyer Gidiyor

Amerikalı iletişim devi Verizon Communications'a 4.83 milyar dolara satılan Yahoo’da sarsıcı değişiklikler oluyor.

Bir zamanlar internetin en yüksek değere sahip şirketlerinden olan Yahoo hakkında bu yılın ikinci çeyreğinde ettiği zararın ardından satılacak iddiaları dolaşmaya başlamıştı. Kısa süren görüşmelerin ardından Amerika'nın teknoloji devleri arasında gösterilen Verizon Communications, Yahoo'nun araştırma ve reklam işlemlerini 4.83 milyar dolara satın aldığını duyurmuştu.

Yapılan anlaşma uyarınca yüzde 49.5’lik bölümü Verizon’a geçen Yahoo’nun kalan hisseleri de, Altaba Inc. adında yeni bir şirkete dönüştürülüyor. Bu yapılanma çerçevesinde Yahoo’nun da o alışılagelmiş adı Altaba olacak. Bu yeni yapılaşmanın getirdiği yeniliklerden biri de Marissa Mayer ve Yahoo kurucu ortağı David Filo’nun diğer dört yönetim kurulu üyesiyle birlikte Yahoo yönetim kurulundan istifa ediyor olması.

Yeni yapılandırılan ve Yahoo’ya adını verecek olan Altaba, Yahoo’nun Alibaba’daki yüzde 15 ve Yahoo’nun Japonya’daki yüzde 35.5 Yahoo Japan hisselerinden oluşan bir şirket olarak dikkat çekiyor.

Gizmodo dergisinin Yahoo CEO'su Marissa Mayer'e yönelttiği, "Bundan sonra şirket içindeki pozisyonunun ne olacağı" sorusu, Mayer'in sözcüsü tarafından eski CEO'nun Tumblr iletisinde işaret ettiği gibi "Şirketin bir sonraki evreye sağ salim geçmesi herşeyden önemli" cümlesi ile cevaplandırıldı.

Yahoo 4.83 Milyar Dolara Verizon'a Satıldı