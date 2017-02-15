Yakında Trafik Cezalarını Özel Sektör Kesebilecek

Bugün yayınlanan bir habere göre, Maliye Bakanı Naci Ağbal, an itibarıyla belediyelerin kullandığı elektronik trafik denetim hizmetlerinin ülke genelinde de kontroller yapabileceğini söyledi.

Ağbal bundan yola çıkılarak, elektronik trafik denetim hizmetlerinin özelleştirilmesi yönünde proje geliştirilebileceğini de sözlerine ekledi. Belediyelerin trafik akışı esnasında zaten hız kontrolü yapabildiğini hatırlatarak, “Bu elektronik denetim hizmetini, bölgesel ya da ulusal olarak yapmak da mümkün. Belediyelerden ziyade daha ulusal düzeyde olabilir” dedi.

Elektronik trafik denetim hizmetlerinin özelleştirilmesi yönünde bir proje geliştirilebileceğini belirten Ağbal, muhabirlerin daha önce sistemde yaşanan sıkıntılara dikkat çekilmesi üzerine, "bu işin standardının belirleneceğini ve o zaman sıkıntı yaşanmayacağını" ifade etti. Ağbal, özelleştirilebilmesi mümkün fikirler geliştirerek Özelleştirme İdaresi’nin farklı projelere odaklanacağından da bahsetti.

AHaber ve Maynet'in haberine göre özelleştirilecek pek çok kuruluşun Varlık Fonu'na devrinin ardından, özelleştirme konusunda yeni projelere ihtiyaç olduğunu söyleyerek, elektronik trafik denetimi işinin, ülke genelinde ya da bölgesel olarak özel sektör tarafından yapılabileceğinin altını çizdi.

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