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Yalnız Hacker Rasputin, 60 Üniversiteyi Hackledi

Yalnız Hacker Rasputin, 60 Üniversiteyi Hackledi

Yalnız Hacker diye tanınan Rus hacker sadece 60 üniversiteyi hacklemekle kalmadı, federal kurumlarında tozunu attı.

SQL injecton metodu kullanan Yalnız Hacker Rasputin aslında tam anlamıyla bu eylemleri nereden gerçekleştiriyor bilinmiyor ama "Rasputin" lakabından dolayı Rus olabileceği tahmin ediliyor.

Rasputin aralarında Cornell Üniversitesi, New York Üniversitesi (NYU), Purdue Üniversitesi, Michigan State Üniversitesi, Rochester Institute of Technology Üniversitesi ve Washington Üniversitesi gibi hatırı sayılır derecede önemli eğitim kurumlarına sızmayı başardı. Sadece ABD'de değil İngiltere'de de Cambridge Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Edinburgh Üniversiteleri de bu saldırılarda paylarına düşeni almışlar.

SQL Injecton yöntemi nedir?

SQLinjection, veri tabanı sorgularının arasına dışarıdan müdahale de bulunarak, veri ekleme işlemine verilen bir isim. Web uygulamalarında kullanıcılar tarafından ağırlıklı olarak kullanılan SQL tablolarının oluşturulmasına dışardan müdahaleyle gerçekleştiren bu hack yöntemi, web uygulamalarında ki en ciddi güvenlik açıklarının başında geliyor. Eskiden sıklıkla kullanılan bu yöntem artık modası geçmiş bir müdahale olarak görülüyor. 

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Yazar: - 16.02.2017

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