Yandex Navigasyon Teknolojisinde Devrim Yapıyor

Yandex Navigasyon, 2017'den başlayarak haritalarında park yerlerini göstererek, bir sanal asistan yardımıyla park yerleri arasında navigasyon belirleme ve boşalan park yerlerini kullanıcılara gösterme gibi özelliklere sahip olacak. Yandex Navigasyon'un bu hizmeti Türkiye'de bir ilk olacak.

Yandex Navigasyon, Türkiye'de oldukça sık kullanılan bir yönlendirme uygulaması. Özellikle büyük şehirlerde sürücülerin vazgeçmedikleri bu uygulama artık daha kullanışlı bir hale geliyor.

Yandex Navigasyon uygulaması yeni güncellemesinde 163 bin 701 kurumun navigasyon bilgilerini de güncelledi. Bunların arasında ATM'ler, restoranlar, benzin istasyonları, sağlık kurumları bilgileri de var. Yandex Navigasyon şerit yönlendirme seçeneğini yeniledi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi önemli şehirlerde 1,424 kavşak için bilgiler uygulamaya eklendi.

Yandex Navigasyon Akıllı Park Sanal Asistanı

Yandex navigasyon, 2017'den başlayarak haritalarında park yerlerini de gösterecek. İstanbul'da 6,885 ve Ankara'da 445 park alanı bilgisi uygulamaya dahil oluyor. Bu özellik Türkiye'de ilk defa kullanılıyor olacak. Henüz adı geçen şehirlerde test edilen bu güncellemede önümüzdeki aylarda uygulamaya dahil olacak.

Yandex Navigasyon uygulaması 2013 yılında bu yana 15 milyondan fazla indirilmişti. Kullanılma sayısı da 80 milyon olarak ifade ediliyor. Yani kullanıcılar ayda 80 milyon defa Yandex Navigasyon hizmetinden faydalanıyorlar.