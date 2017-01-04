Yapay Klavye, yazı işlerinde çalışan kişilere yönelik geliştirilmiş, yazma hızını önemli ölçüde artıran ve fareye ihtiyacı en aza indiren ücretsiz bir uygulama. Kes, kopyala, yapıştır ve geri – ileri al dışında özel karakterleri tek tuşla yazma kolaylığı sunan klavye tuşlarını özelleştirme programı, yerli yazılımcılar tarafından geliştirilmiş.

Gün içinde klavyeyle fazlaca haşir neşir olanların kesinlikle indirip denemesi gerektiğini düşündüğüm Yapay Zeka, standart klavyenizdeki tuşları özelleştirmenize imkan veriyor. Örneğin; F4 tuşuna bastığınızda pencere kapat, F9 ile açık pencereyi büyütüp küçültme, F1 ile tarayıcı sekmesini kapat komutu verebiliyorsunuz. $, @, & ve / işaretlerini sayısal takımı kullanarak tek tuşla çıkartabiliyor, kes – kopyala – yapıştır komutunu yine sayısal tuşlarla verebiliyorsunuz. Kısacası yazarken sıkça kullandığınız işlemleri tek tuşla gerçekleştirebiliyorsunuz.

Klavye fonksiyonlarını artırarak hız kazandıran uygulamayı Print Screen tuşuna basarak devre dışı bırakabiliyorsunuz. Kısayolları tekrar aktif etmek isterseniz aynı tuşa basmanız yeterli oluyor.