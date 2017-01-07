Yapay Zeka İnsanları İşlerinden Etmeye Başladı

Terminator filmlerinin gerçek hayata dönüşmesine doğru adım adım ilerlerken, Japonya'dan hepimizi korkutan bir başka haber daha geldi. Fukoku Mutual isimli bir sigorta şirketi, 30 çalışanını işten çıkartarak yerlerine yapay zekayı işe aldı.

Her ne kadar bazı zanaatların sonsuza kadar otomasyona karşı dirençli kalacağını varsaysak da günümüzde yapay zeka çalışmalarının bir adım daha ileriye gittiğini görmemek mümkün değil. İlerleyen yıllarda muhtemelen elimizden işlerimizi de alacak olan yapay zekalar, ilk saldırılarını da Japonya'da gerçekleştirdi. Daha doğrusu Japon sigorta şirketi Fukoku Mutual, çalıştırmakta olduğu 30 kişiyi işten çıkartarak, bunların yerine yapay zeka istihdam etti.

BBC'nin haberine göre sigorta ödemelerinin hesaplanması üzerine istihdam edilen ve otuzdan fazla kişinin işinden olmasına sebep olan bu yapay zeka sistemleri, göreve başladıkları andan itibaren insanlara göre %30 performans artışı sağladılar. Önümüzdeki yıllarda işçilerini yapay zekalar ile değiştirmeye devam edecek olan şirket, buna 1.2 milyon dolarlık yatırım yapmayayı planladığını açıkladı.

IBM'in süper bilgisayarı ile desteklenen bu yapay zeka sistemiyle Fukoku Mutual, tıbbi belgeleri ve diğer sağlıkla ilgili verileri okumak ve yorumlamak için yapay zekaya görevler verecek ve poliçe sahiplerinin ödemeleri için ilgili bilgileri toplamasını isteyecek.

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