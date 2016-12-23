?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunYarış Oyunu GRID Ücretsiz Oldu!

Yarış Oyunu GRID Ücretsiz Oldu!

Grid ücretsiz indir

Codemasters tarafından geliştirilen ünlü yarış oyunu GRID, Humble Bundle kampanyası kapsamında iki günlüğüne ücretsiz oldu. Oyuncular bu iki günlük süre boyunca ücretsiz Steam kodlarını alabilecekler. 

GRID, ilk olarak 2008 yılında PC, PS3 ve Xbox 360 platformları için yaıynlanmıştı. Dönemine göre yüksek grafikleri ve arcade oynanış tarzıyla oldukça sevilen ve yüksek inceleme puanları alan oyun, iki günlüğüne ücretsiz oldu. Humble Bunle üzerinde başlayan Codemasters kampanyası kapsamında, ünlü yarış oyununun Steam sürümünü, ücretsiz olarak edinebileceksiniz. 

Oyunu ücretsiz olarak edinmek için öncelikle Humble Bundle sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor. Ardından oyunun fotoğrafının hemen üstündeki yeşil renkli "Get it FREE!" tuşuna basmanız ve üyeliğinizle giriş yapmalısınız. Giriş yapmanızın ardından Humble Bundle, mail adresine bir kod gönderecek ve o kodu siteye girmenizle birlikte oyunun Steam kodunu alacaksınız. 

Son olarak Humble Bundle'ın bir yardım kuruluşu olduğunu ve oyunu ücretsiz olarak alsanız bile çeşitli yardım kuruluşlarına istediğiniz kadar yardım yapabileceğinizi de söylemeden geçmeyelim. 

GRID 2 için İlk İnceleme Notları Geldi

Editöre Yaz:
Yazar: - 23.12.2016

Yarış Oyunu GRID Ücretsiz Oldu! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Comodo Internet Security 10 Yayınlandı, Hemen İndirin! Comodo Internet Security 10 Yayınlandı, Hemen İndirin! Popüler antivirüs yazılımı Comodo, internet güvenliğini üst düzeye çıkaran ve yeni araçlar sunmayı taahhüt ettiği en yeni sürümü Internet…
Sürücüsüz Arabalar Sevindiriyor Ama Yüzbinlerce Kişiyi de İşsiz Bırakacaklar Sürücüsüz Arabalar Sevindiriyor Ama Yüzbinlerce Kişiyi de İşsiz BırakacaklarDaha önce “yapay zeka ve robotlar işimizi elimizden alabilir mi?” diye tartışmıştık. Şimdi de sürücüsüz otomobiller hayata yollara dökülmeye… Rusya ve Türkiye, Büyükelçi Katilinin Telefonunu Kırmaya Çalışıyor Rusya ve Türkiye, Büyükelçi Katilinin Telefonunu Kırmaya ÇalışıyorSon günlerde ülkemizde üzücü olaylar yaşanıyor. Bunlardan biri de Rus Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti oldu. Polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş…
Pokemon GO Yılbaşı Sürprizleriyle Güncellendi, İndirin Galaxy Note 7'nin Adı Bile Bir Uçağa Acil İniş Yaptırtıyordu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ

Tamindir E-Bülten