Yarış Oyunu GRID Ücretsiz Oldu!

Codemasters tarafından geliştirilen ünlü yarış oyunu GRID, Humble Bundle kampanyası kapsamında iki günlüğüne ücretsiz oldu. Oyuncular bu iki günlük süre boyunca ücretsiz Steam kodlarını alabilecekler.

GRID, ilk olarak 2008 yılında PC, PS3 ve Xbox 360 platformları için yaıynlanmıştı. Dönemine göre yüksek grafikleri ve arcade oynanış tarzıyla oldukça sevilen ve yüksek inceleme puanları alan oyun, iki günlüğüne ücretsiz oldu. Humble Bunle üzerinde başlayan Codemasters kampanyası kapsamında, ünlü yarış oyununun Steam sürümünü, ücretsiz olarak edinebileceksiniz.

Oyunu ücretsiz olarak edinmek için öncelikle Humble Bundle sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor. Ardından oyunun fotoğrafının hemen üstündeki yeşil renkli "Get it FREE!" tuşuna basmanız ve üyeliğinizle giriş yapmalısınız. Giriş yapmanızın ardından Humble Bundle, mail adresine bir kod gönderecek ve o kodu siteye girmenizle birlikte oyunun Steam kodunu alacaksınız.

Son olarak Humble Bundle'ın bir yardım kuruluşu olduğunu ve oyunu ücretsiz olarak alsanız bile çeşitli yardım kuruluşlarına istediğiniz kadar yardım yapabileceğinizi de söylemeden geçmeyelim.

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