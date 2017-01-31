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Hasta ve Yaşlıların Bakımını İnsansı Robotlar Yapacak

İnsansı robotlar yaşlı bakımı yapacak

İngiliz bilim insanları, insansı robotların hasta ve yaşlı bakımı gibi sosyal hizmetlerde kullanılmasını öngören bir proje üzerinde çalışıyor. Middlesex Üniversitesi ve Berfordshire Üniversitesi’nden akademisyenler tarafından geliştirilen robotlar, sosyal farkındalıkları ve hasta bakım yetisine sahip olmaları yönüyle yaşlı bakımı sorununa çözüm getirebilir.

Üzerine yoğun uğraşların verildiği projede geliştirilen çok amaçlı robotların yaşlılara kendi evlerinde veya yaşam alanlarında bakım yapabilmesi amaçlanıyor. Üstelik bu insansı robotlar konuşma ve vücut dili ile iletişim kurabilecekken, aynı zamanda yaşlıların ağrılarını ve şikayetlerini de algılayabilecek. Konuşabilme yetisi ile sosyal bir boyut da kazanan robotlar, beraber oldukları kişiye özel de programlanabilecek. Böylelikle yaşlılar ile robotlar arasında bir arkadaşlık ilişkisi de ortaya çıkabilir. Bu yönüyle robotlar fiziki bakımın yanı sıra mental destek de sağlayabilir. Ayrıca robotların geliştirilmesi üzerinde çalışan akademisyenler, ilaç alımı gibi rutin işlerin de yine bu robotların yapmasına olanak tanıyarak bakım evleri ve hastanelerin iş yükünü de azaltmayı hedefliyor. Uluslararası nitelikte olan projeye Avrupa Birliği ve Japonya hükümeti de finansal destek sağlıyor. 2.5 milyon dolar değerinde olan projenin üç yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor.

Yaşlı bakımını üstlenmesi planlanan robotların, hastaneler ve bakım evlerindeki yoğunluğu hafifleteceği düşünülürken ayrıca yaşlı insanların bağımsız bir yaşam sürdürmesine de imkan tanıyacağa benziyor.

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Yazar: - 31.01.2017

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