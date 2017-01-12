Yayıncılar Facebook Canlı Yayınlarını Artık Web Sayfalarından Yapabilecek

Facebook dünden itibaren içerik sağlayıcıların daha iyi hizmet edebilmesi için bazı yeni servisler açmaya başladı. Bunlardan en önemlisi, mobil cihazlara ek olarak yayıncıların doğrudan web tarayıcısını kullanılarak canlı yayın yapabilecek olması.

Bu şu anlama geliyor; yayıncılar artık canlı yayınlar için sadece Facebook sayfalarını kullanmak zorunda kalmayacaklar. Live Contrubuter isimli yeni bir Facebook API’si yayıncıların canlı yayınları web sayfaları üzerinden yapabilmelerine olanak veriyor.

Facebook bu yeni destekle birlikte içerik yayıncılarına daha fazla kontrol, serbestlik ve içerikleri özelleştirebilme imkanı veriyor. Aslında Facebook canlı yayınları oldukça popüler yayıncıların Facebook sayfalarından rahatlıkla izleyebiliyorlar. Ancak Yayıncıların kendi web sayfalarından da canlı yayın yapabilecek olması durumu daha özel kılıyor. Aslında bu noktada Facebook biraz da kendini garantiye alıyor. İçerik sağlayıcılarının paylaşacakları yayınları kendi bünyesinden ayırarak, canlı yayın aracını onlara vermekle uygunsuz içeriklerin Facebook sayfalarından uzak olmasını da sağlamış olacak. Böylece uygunsuz olabilecek hiçbir yayının sorumluluğunu da taşımayacak.

Bu yeni servisle beraber canlı yayınları kendi web sayfalarına taşıyacak olan yayıncıların daha fazla görüntülenme alacakları düşünülüyor.