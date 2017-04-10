yaz saati uygulamasının faturası rekor kırdı

Tasarruf sağlayacağı görüşüyle bir türlü değiştirilmeyen Yaz Saati Uygulaması, israf getirdi. 5 aylık zaman diliminde elektrik tüketimi yüzde 6.3 arttı. Önceki seneden 7.1 milyar kilovat saat daha fazla elektriğin tüketildiği uygulamanın değiştirilmemesinin faturası, 3 milyar Türk Lirası olarak vatandaşa yansıdı.

Mesai ve eğitim saatlerinde karanlık sürenin azalması amacıyla uygulanan sistem için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak “Yaz saati uygulaması ile ciddi tasarruf sağlayacağız.” açıklamasında bulunmuştu. Kasım 2016 - Mart 2017 dönemi boyunca Avrupa’dan 1 saat uzaklaşmamıza ve karanlıkta evden çıkmamıza sebep olan uygulama, aylık doğalgaz tüketiminde tüm zamanların tüketim rekorunu da kırdı.

Zamanında uygulamanın sonuçları hakkında uyarıda bulunduklarını açıklayan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil, “Israrla söyledik. Bu son verilerle haklı olduğumuz ortaya çıktı. Kalıcı yaz saati uygulaması tasarruf değil, israf getirdi” dedi. Kararın hiçbir bilimsel veriye dayanmadığına dikkat çeken Yeşil, “Arabistan ile 1 saat uyumu sağlamak için tamamen ideolojik olarak yapılmıştı” şeklinde konuştu.