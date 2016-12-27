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Yaz Saatine Geçilecek mi Sorusunu Hükümet Sözcüsü Yanıtladı

Yaz Saatine Geçilecek mi

Bugün yapılan bakanlar kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, “Yaz saatine geçilecek mi?” sorusunu yanıtladı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin karşısına geçen Kurtulmuş, yaz saati tartışması ile ilgili olarak, "Yaz saati ile ilgili bir uygulama olmayacak. Geriye alma gibi bir durum söz konusu değil" dedi. Numan yaptıkları programlar doğrultusunda böyle bir çalışmalarının olmadığını ifade ederek, “Yaz saati ile ilgili bir uygulama olmayacak. Geriye alma gibi bir durum söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Bildiğiniz gibi Eylül ayının başında resmi gazetede yayınlanan bir kararname ile artık saatleri geri almayacak ve yaz saati uygulaması devam edecekti. Ancak ülke çapında sıkıntılara yol açan bu durum vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Özellikle enerji tüketiminin karanlık sabah saatlerinde artıyor olması tüketicilerin tepkisini çekiyordu. TEİAŞ’ın Kasım ayı elektrik tüketim verileri de kış saatine geçilmediği için tasarruf değil, israf yapıldığını gösteriyordu.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş bu açıklamasıyla bu tartışmaya son vermiş oldu. 

Cepte Yaz Saati Uygulaması Uyarısını Dikkate Alın

Dikkat! BTK’dan Yaz Saati Uygulaması Uyarısı

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Yazar: - 27.12.2016

Yaz Saatine Geçilecek mi Sorusunu Hükümet Sözcüsü Yanıtladı İçin Yorum Yaz

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