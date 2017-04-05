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Yazılımcı Kafasını Merak Edenlerin Ektinliği Webend Başlıyor!

 Webend, web teknolojileri etkinliği

Webend, web teknolojileri etkinliğinin ilki 2016 yılının Ekim ayında ODTÜ'de gerçekleştirilmişti. Bu yıl Webend etkinliği 22 Nisan'da Bahçeşehir Üniversitesinde Yazılımcı Hikayeleri temasına odaklanılarak gerçekleştirilecek.

Etkinlikte konuşmacılar tanıdık yüzlerden oluşsa da alışık olmadığımız tarzda anlatacakları hikayeleri ile yazılım sektöründe ilerlemek isteyenlere ışık tutacaklar. Yazılımcı olmak isteyenlerin, "yazılımcı nasıl birisidir" diye düşünenlerin  kesinlikle kaçırmaması gereken etkinlik, 22 Nisan Cumartesi günü, Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say salonunda tam gün olarak gerçekleştirilecek.

Kısaca, yazılımcı kafasını merak edenlere hitap eden bu etkinlik tamamen ücretsiz ve herkese açık olarak gerçekleştirilecek. Etkinliğe kayıt olmak için web sayfası (webend.org) üzerindeki kayıt formuna adınızı ve eposta adresinizi bırakmanız yeterli oluyor.

Etkinlik ayrıca http://s.acikkaynak.info/slackin/adresinden kayıt olunabilen "açık kaynak slack grubunun" #webend kanalında tüm fikirleri alıp, tamamen topluluk yönlendirmeli olarak da şekillenecek. Katılımcıların etkinlik için herhangi bir önerisi varsa, hemen kayıt olarak fikirlerini "slack" üzerinden iletebiliyorlar

Bu seneki etkinliğe;

Emre Yılmaz, Hüseyin Mert, Fatih Acet, Kadir Akın, Burak Yiğit Kaya, Serdar Doğruyol, Hakan Uygun, Umut Gökbayrak, Kader Sucuk, Meryem Alay ve Şirin Saygılı gibi sektörün tanıdığı isimler katılıyorlar.

Ayrıca etkinlik hakkında tüm güncel haberlere, Webend resmi Facebook sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Yazar: - 05.04.2017

Yazılımcı Kafasını Merak Edenlerin Ektinliği Webend Başlıyor! İçin Yorum Yaz

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