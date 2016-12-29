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Yeni Asgari Ücret Açıklandı

asgari ücret

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında toplandıktan sonra yeni asgari ücrete yeni yılla birlikte yapılacak zammı açıkladı.

Asgari ücretin yeni yılda da yılın tamamı için belirlendiğini ifade eden Müezzinoğlu, yapılan görüşmelerin ardından yeni yılda asgari ücrete yaklaşık yüzde 8 artış yapıldığını bildirdi. Bu açıklamaya göre asgari ücret yeni yıl ile beraber brüt bin 777 lira 50 kuruş, net bin 404 lira 6 kuruş olarak ödenecek.

Asgari ücret kaç TL oldu?

Bu açıklamayla beraber  2016 yılı için bin 300 lira olarak belirlenen asgari ücrete 2017 yılında 104 TL zam yapılmış oldu. Toplatıdan sonra açıklama yapan Bakan Müezzinoğlu, artışın iki defa değil yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere tek seferde yapılacağını belirtti. Müezzinoğlu yaptığı açıklamada "Öncelikle işçi kardeşlerimizin mutlu olamadığı, işverenin de çok mutlu olamadığı, Bakan olarak benim de mutlu olamadığım ama paylaşarak sıkıntıları azaltacağımız bir yolculuk içindeyiz. Ortak karar vermeye çalıştık" dedi.

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Yazar: - 29.12.2016

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