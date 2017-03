Yeni Bir Walking Dead Oyunu Geliştiriliyor!

Eğer bir hayli ünlü olan The Walking Dead dizisini ve çizgi romanlarını severek takip ediyorsanız size güzel bir haberimiz var; yeni bir Walking Dead oyunu bu sene içinde Android ve iOS platformlarına çıkış yapacak.

The Walking Dead: March to War adına sahip olacak oyun, bir hayatta kalma oyunu şeklinde tasarlanıyor. Oyunda diziden de tanıdığımız Rick, Jesus, Ezekiel gibi karakterlere rastlayacağız. Washington D. C.'de hayatta kalmaya çalışan kahramanları kontrol edeceğimiz oyunda farklı karakterler arasında iletişim kurmamız ve kendi ekibimizi kurarak zorluklarla mücadele etmemiz gerekecek. Oyunda yiyecek ve su arama, kaynak toplama gibi görevler yer alacak. Ayrıca diğer oyunculara saldırarak onların sahip olduğu kaynakları yağmalayabileceksiniz. Aynı durum sizin için de geçerli olacak ve diğer oyuncular size saldırabilecek. Yani adımlarınızı atmadan önce 2 kere düşünmeniz gerekecek.

Daha önceden farklı Star Trek ve Game of Thrones oyunları geliştirmiş Disruptor Beam ekibi tarafından geliştirilen The Walking Dead: March to War'ın net çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Oyunun bu sene içinde çıkacağı belirtilmekte.

